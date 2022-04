Uber non richiederà più ai suoi passeggeri e conducenti negli Stati Uniti di indossare mascherine a bordo

An Uber driver wears a protective mask as he drives a car in the Queens neighborhood, as the coronavirus disease (COVID-19) continues to spread, in New York, U.S., August 5, 2020. REUTERS/Tina Bellon

Uber non richiederà più ai passeggeri e ai conducenti negli Stati Uniti di indossare mascherine a bordo, unendosi a un numero crescente di importanti fornitori di servizi di trasporto che stanno cambiando le loro politiche.

L'allentamento delle regole di Uber arriva dopo che le compagnie aeree statunitensi hanno dichiarato che non richiederanno più ai viaggiatori o ai dipendenti di indossare maschere sui voli nazionali e su alcuni voli internazionali.

La mossa è arrivata dopo la sentenza di un giudice federale in Florida che ha ribaltato il mandato nazionale di indossare maschere che coprivano aeroplani e altri mezzi di trasporto pubblico per aver superato l'autorità dei funzionari sanitari statunitensi. Anche nella pandemia di coronavirus.

La decisione di lunedì del giudice distrettuale federale Kathryn Kimball Mizelle a Tampa, nominato dall"ex presidente Donald Trump, ha anche affermato che i Centers for Disease Control and Prevention non sono riusciti a giustificare la sua decisione in modo inappropriato e non hanno seguito le regole appropriate.

«Ricorda: molte persone si sentono ancora più sicure indossando una maschera a causa di situazioni di salute personale o familiare, quindi sii rispettoso delle loro preferenze», ha detto Uber in una nota.

FOTO DE ARCHIVO: El conductor de Uber Johan Nijman lleva una máscara protectora en su coche en el barrio de Queens, en Nueva York, Estados Unidos, el 5 de agosto de 2020. REUTERS/Tina Bellon REUTERS

Nel Regno Unito, l'altro grande mercato di Uber, la società ha già allentato le sue regole sull'uso delle maschere in linea con i consigli del governo.

La US Transportation Safety Administration e i Centers for Disease Control and Prevention hanno dichiarato lunedì che le aziende non sarebbero più in grado di costringere i passeggeri a indossare maschere sui mezzi pubblici, sebbene entrambe le agenzie abbiano raccomandato che continuino a essere indossate.

Le restrizioni dovute alla pandemia di coronavirus negli Stati Uniti si sono allentate dopo un calo del numero di casi dal picco di gennaio causato dalla variante Ómicron.

Tuttavia, New York ha recentemente ritardato i suoi piani per eliminare l'obbligo di indossare maschere nelle scuole e negli asili nido della città per i bambini sotto i 5 anni, sostenendo che i casi di COVID-19 sono di nuovo in aumento.

(Con informazioni fornite da Bloomberg)

