«The Boys»: tutti i dettagli della terza stagione

«The Boys»: il 3 giugno arriva la terza stagione. (Prime Video)

The Boys ha ora due stagioni su Prime Video e ha ricevuto un'ottima accoglienza da parte degli spettatori. Come una sorta di satira di storie di supereroi, The Boys (creato da Eric Kripke) con una classifica per persone di età superiore ai 18 anni, è riuscito a posizionarsi come una delle proposte più originali degli ultimi anni.

La terza stagione ha iniziato le sue registrazioni all'inizio dello scorso anno, evitando così gli avatar generati da COVID-19, e si è conclusa a settembre 2021. Così la data del ritorno di The Boys con la sua terza stagione sarà il 3 giugno prossimo. I primi tre episodi saranno disponibili il giorno della loro prima e poi il resto degli episodi verrà caricato settimanalmente fino al loro completamento previsto l'8 luglio.

The Boys and The Seven si rivedranno perché tutti desideriamo che l'incontro tra Billy Butcher (Karl Urban) e Homelander (Antony Starr) avvenga tutto in una volta e per sistemare le cose tra loro nello stile della produzione. Nel trailer abbiamo potuto vedere una scena in cui sono entrambi insieme e anche come Ryan (Cameron Crovetti), il figlio di Homelander, inizia a usare i suoi poteri.

(ATTENZIONE SPOILER). Ricordiamo che alla fine della seconda stagione abbiamo visto come la sfortunata compagna di Homelander, Stormfront (Aya Cash), fosse stata finalmente sconfitta dopo aver perso gli arti. Il suo passato nazista lo rese ancora più odioso. Ma è morto davvero? In un'intervista a Entertainment Weekly, Cash ha fatto riferimento al suo ruolo e ha dichiarato: «Penso che abbiano lasciato la porta aperta, ma sento anche che non ne è rimasto molto. Tecnicamente non è morta, ma penso che dovrai solo guardare la terza stagione per scoprire cosa è successo». Ma indipendentemente dalla sua presenza o meno in questa terza stagione, quello che vedremo è l'eredità dei fan di estrema destra che ha lasciato dopo il suo periodo al The Seven, chiamato Stormchasers.

Ma avremo anche nuovi supereroi/cattivi. Da un lato, Jensen Ackles (Supernatural) si unisce a questa serie come Soldier Boy, e dall'altro avremo anche l'ex The Walking Dead, Laura Holden, che darà vita a Crimson Countees (Countess Crimson), una sorta di parodia della Scarlet Witch e membro della squadra guidata da Soldier Boy, il Payback.

« Esploreremo la storia di quella squadra e di tutti i suoi membri », ha detto Kripke alla suddetta rivista. Infatti, il primo episodio della nuova stagione prenderà il nome di questo gruppo e si chiamerà «Payback».

Tre nuovi supereroi verranno aggiunti come ricorrenti nella terza stagione. Da un lato, avremo Supersonic (ex partner di Starlight), che sarà interpretato da Miles Gaston Villanueva (The Resident). Anche Nich Wechsler (Revenge/Dynasty) sarà aggiunto come Blue Hawk, e l'attore Sean Patrick Flanery (Dexter) sarà Gunpowder, un altro membro del gruppo Soldier Boy. Questo personaggio ha avuto una partecipazione molto breve nella prima stagione quando nel secondo episodio è apparso in un servizio di giornale in televisione. Lì dice una frase che lo postula come difensore delle armi: «Se ci fossero più persone armate, forse non dovrei salvare la giornata ogni volta». L'attore che l'ha interpretato in quell'occasione è stato Joel Gagne (Bad Blood). Da parte sua, Katia Winter (Speely Hollow) sarà l'attrice ospite di questa stagione. Assumerà il ruolo della piccola Nina, una mafia russa.

Indubbiamente, seguiremo da vicino anche Butcher che sta pensando se diventerà il grande eroe di questa storia o se si unirà alla parte dei cattivi. Urban è entrato in questo personaggio che sta vivendo un conflitto interno tra il dovere di essere e il suo desiderio di vendetta. Parlando con EW, ha detto: «Per sconfiggere il mostro, diventi il mostro? E penso che questa sia una delle cose migliori di questa stagione: tutti i personaggi devono affrontare questa scelta. Fino a che punto sono disposti a spingersi? Quale linea sono disposti a superare per ottenere ciò che vogliono raggiungere? Per tutti i personaggi della serie crea un conflitto ed è divertente vedere chi finisce davvero dalla parte di chi».

