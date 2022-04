Tempo in Messico per il 19 aprile: prevarranno le alte temperature, nonostante la presenza di pioggia

CAMPECHE, CAMPECHE, 29JULIO2018.- Una intensa ola de calor azota la entidad y gran parte del país, debido al fenómeno meteorológico llamado "Canícula", el cual tiene una duración de 40 días en los que se alcanzan las temperaturas más altas del año. Las autoridades recomiendan a la población mantenerse hidratados, evitar la exposición directa al sol y utilizar ropa ligera. FOTO: MARTÍN ZETINA /CUARTOSCURO.COM

Il National Weather Service ha previsto un'atmosfera pomeridiana che passerà da calda a molto calda a causa del fatto che l'ondata di caldo si mantiene nella maggior parte del territorio. Tuttavia, a causa della presenza del 43° fronte freddo, sono previste piogge nel sud e nel sud-est del Paese. L'afflusso di umidità dal Golfo del Messico causerà anche precipitazioni nelle aree di Coahuila, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Puebla, Tlaxcala, Stato del Messico, Città del Messico e Morelos

Il Messico registrerà temperature minime fino a -0°C in Baja California, Chihuahua, Durango, Zacatecas e nello Stato del Messico. Al contrario, i massimi saliranno a 45° C in Michoacán e Guerrero e fino a 40° C in Baja California Sur, Baja California, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas, San Luis Potosi, Aguascalientes, Guanajuato, Stato del Messico, Morelos, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chihuahua Tapas, Tabasco, Campeche, Yucatan e Quintana Roo.

Valle de México: ambiente temperato all'alba e caldo nel pomeriggio, con una probabilità di rovesci con occasionali forti piogge a Città del Messico e nello Stato del Messico, che potrebbero essere accompagnate da scosse elettriche e grandine.

A Città del Messico, è prevista una temperatura minima compresa tra 15 e 17° C e una massima di 27-29° C. Per la capitale dello Stato del Messico, una temperatura minima compresa tra 7 e 9° C e una massima di 23-25° C.

Penisola della Baja California: Cielo parzialmente nuvoloso senza pioggia. Ambiente freddo al mattino nelle zone montuose della Bassa California e fresco nel resto della regione. Nel pomeriggio l'atmosfera sarà da calda a calda.

Nord Pacifico: cielo parzialmente nuvoloso durante il giorno e nessuna pioggia nella regione. Atmosfera mattutina da fresca a temperata e calda nel pomeriggio.

Pacifico centrale: Cielo con nuvole sparse al mattino, nuvolosità crescente durante il giorno, con probabilità di rovesci e rovesci accompagnati da scosse elettriche e possibile caduta di grandine nelle zone di Jalisco e Michoacán. Nessuna condizione per la pioggia a Nayarit e Colima. Atmosfera da fresca a mite al mattino e molto calda al pomeriggio.

Sud Pacifico: Cielo parzialmente nuvoloso al mattino e parzialmente nuvoloso nel pomeriggio con possibilità di rovesci accompagnati da scosse elettriche in Chiapas e Oaxaca, così come piogge isolate a Guerrero. Atmosfera da fresca a mite al mattino e molto calda al pomeriggio. Vento da nord da 15 a 30 km/h con raffiche da 50 a 60 km/h nell'istmo e nel Golfo di Tehuantepec.

Golfo del Messico: Cieli nuvolosi per la maggior parte della giornata con rovesci e rovesci nelle zone di Veracruz e precipitazioni isolate a Tamaulipas e Tabasco. Atmosfera calda al mattino e calda al pomeriggio

Penisola dello Yucatan: Cielo con nuvole sparse al mattino e parzialmente nuvoloso nel pomeriggio, con probabilità di rovesci isolati nella regione. Atmosfera mattutina calda e molto calda nel pomeriggio.

Mesa del Norte: Cielo parzialmente nuvoloso al mattino e nuvoloso nel pomeriggio e nella notte con forti piogge a Coahuila, Zacatecas, Aguascalientes e San Luis Potosí; rovesci a Nuevo León e piogge isolate a Durango; il tutto accompagnato da scosse elettriche ed eventuale grandine. Atmosfera mattutina temperata in gran parte della regione, essendo fredda con il gelo nelle montagne di Durango. Nel pomeriggio ambiente da caldo a molto caldo.

Mesa Central: Cielo nuvoloso per la maggior parte della giornata con forti piogge a Tlaxcala, Morelos e Puebla, così come rovesci e rovesci a Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, il tutto accompagnato da scosse elettriche e possibili grandinate. Atmosfera mattutina fresca in gran parte della regione e fredda nelle zone di montagna. Nel pomeriggio, atmosfera calda.

