Quando giocheranno di nuovo Alianza Lima e Sporting Cristal per la Copa Libertadores 2022?

La Copa Libertadores rimane il torneo del terrore per i club peruviani. Finora quest'anno nessuno è stato in grado di segnare almeno un pareggio. César Vallejo e Universitario non sono arrivati alla fase a gironi, quindi solo Alianza Lima e Sporting Cristal possono cambiare il volto di questo duro presente.

Nei primi giorni, la situazione era molto simile per entrambi. Nessuno è riuscito ad aggiungere e le loro possibilità di qualificarsi agli ottavi di finale sono in pericolo. La competizione non perdona gli errori e ti fa pagare a caro prezzo. Ad ogni modo, il tifoso chiede e c'è l'obbligo di vincere in entrambe le istituzioni.

Va notato che questa settimana (tra il 19 e il 21 aprile) non c'è stata una data internazionale per dare riposo al duro calendario affrontato dalle squadre. Ma tutto torna martedì 26, sia in questa parte del mondo che in Europa (Champions League). Nella Copa Libertadores, si giocherà la data 3.

Alianza Lima e Sporting Cristal hanno aiutato molto questa piccola pausa in Sud America. Ne hanno approfittato per migliorare nel gioco e nella definizione. 'Blanquiazules' e 'celestes' hanno vinto le rispettive partite lo scorso fine settimana contro rivali diretti per il torneo Liga 1 Apertura.

QUANDO GIOCHERÀ DI NUOVO ALIANZA LIMA PER LA COPA LIBERTADORES?

Prima della loro partita di Copa Libertadores, la squadra di Carlos Bustos visiterà l'Accademia Cantolao sabato 23 aprile, dalle 15:30 L'evento si terrà allo stadio Miguel Grau di Callao. Gli «intimi» provengono dal battere l'Universitario 4-1 nel classico del calcio peruviano.

Dopo aver affrontato i delfini, Alianza Lima sarà pronta per la partita contro Fortaleza in Brasile mercoledì 27 aprile allo stadio Adelardo Plácido Castelo. Tutto va alle 17:00 nel nostro paese (19:00 dall'Uruguay e dall'Argentina).

QUANDO GIOCA DI NUOVO LO SPORTING CRISTAL PER LA COPA LIBERTADORES?

Allo stesso modo, quelli di Roberto Mosquera, che deve prima giocare per la Liga 1, dove affronterà uno dei leader, Cienciano a Cusco, venerdì 22 aprile allo stadio Inca Garcilaso de la Vega. Tutto inizia alle 19:00

Successivamente, si recherà in Argentina per scontrarsi con Talleres de Córdoba, martedì 26 aprile allo stadio Mario Alberto Kempes, a partire dalle 19:30 in Perù (21:30 in Uruguay e Argentina). Ci sono grandi partite in arrivo.