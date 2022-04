Più di 100 accademici hanno espresso il loro sostegno a Gustavo Petro

La campagna del candidato Gustavo Petro continua a muoversi, nell'ultima settimana sono stati aggiunti diversi personaggi e lui ha fatto diversi annunci in merito. Allo stesso modo, una dichiarazione particolare è emersa da un folto gruppo di accademici che delinea al senatore quale sarebbe il profilo perfetto di un presidente, in questa dichiarazione riassume gli aspetti relativi ai problemi del Paese e alle sfide che devono essere affrontate per migliorarlo.

Artisti, giornalisti, esperti di scienza e cultura, hanno unito le loro idee per progettare un piano specifico che alla fine dovrebbe essere abbracciato da Gustavo Petro. Più di 100 accademici hanno espresso i loro sentimenti al senatore, che ha risposto positivamente alla chiamata e ha assicurato che avrebbero fatto parte del processo del nuovo paese, considerando che stanno cambiando il sistema e la vita stessa.

A questo particolare messaggio, il senatore Petro ha risposto: «Grazie al sostegno espresso oggi da decine di artisti, intellettuali, operatori della cultura e dell'arte per il loro sostegno. Saranno una parte fondamentale del cambiamento per la vita». . È importante notare che questa lettera era indirizzata anche a Francia Márquez, la formula vicepresidenziale del leader del Patto storico.

Tra i principali problemi individuati da questo gruppo di accademici, hanno identificato che ci sono battute d'arresto e nullità significative nell'attuazione ottimale dell'accordo di pace firmato nel 2016 e che, secondo loro, c'è un crescente aumento della fame e della povertà in varie parti del Paese.

A loro volta, hanno sottolineato che il tessuto sociale ha subito gravi fratture, questo per ragioni etniche, razziali ed economiche che hanno colpito il Paese, aggiungendo circostanze politiche. Hanno anche sottolineato che il fenomeno della corruzione è diventato più acuto a causa della concentrazione dei poteri, classificandolo come una pratica malsana dal settore pubblico e come non minore, hanno criticato l'indolenza dello Stato dal punto di vista della conservazione della natura.

Nel frattempo, hanno spiegato le caratteristiche che il nuovo presidente della Repubblica dovrebbe eventualmente avere, concentrandosi su Gustavo Petro; in questo caso, hanno assicurato che è necessario che il nuovo presidente abbia un'ampia carriera politica e che è stato incorruttibile, allo stesso modo, che lui era stato allegato alla costituzione, valorizzandola per la sua grande importanza all'interno del legislatore nazionale.

Allo stesso modo, c'è stato tempo per sottolineare l'importanza dell'ambiente, perché secondo gli accademici il nuovo presidente deve essere combinato con politiche di sviluppo sostenibile e, inoltre, deve dimostrare il suo costante impegno per la ricerca scientifica, la letteratura e le arti. Come fatto importante, il potenziale presidente è anche esortato a impegnarsi per la libertà di stampa e che il suo obbligo totale sia quello della pace.

Perfil del presidente en Colombia Twitter - @Petrogustavo

Perfil del presidente en Colombia Twitter - @Petrogustavo

Infine, i firmatari hanno dichiarato che dopo aver raggiunto un ampio consenso e aver tirato fuori le idee che potevano contemplare, sono riusciti a definire che questo candidato sarebbe stato Gustavo Petro, perché grazie alla sua esperienza e ad altre competenze sarebbe stato in grado di guidare il paese, tuttavia, anche questa opinione è stata confutato da diversi utenti dei social network.

Gli accademici hanno sottolineato che le componenti che la Colombia ha dagli aspetti naturali e sociali, tra gli altri, consentono la promozione di vari aspetti che portano il paese a diventare forse una nazione importante. Va notato che la campagna di Petro e Márquez è stata bollata come populista da vari settori politici e sociali, poiché sottolineano che molte delle loro proposte sono immerse nell'utopia.

Tutte queste mosse politiche avvengono nel quadro delle elezioni presidenziali che si terranno il 29 maggio, definendo quello che sarà il nuovo presidente della Repubblica per il periodo 202-2026.

CONTINUA A LEGGERE: