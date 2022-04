Pepe Aguilar è fuggito dalla stampa per non parlare di Angela Aguilar e Gussy Lau

Pepe Aguilar si è esibito alla Fiera Nazionale Palenque di San Marcos cantando diversi successi della sua carriera come For Women Like You e You Forgot What You Promised. A differenza di altri spettacoli, questa volta il cantante ha eluso i media che lo stavano aspettando alla fine del concerto.

Il furgone dell'artista è stato sorpreso ad andarsene rapidamente e completamente ignorando le richieste dei media di fare una dichiarazione. Nel video si vede un giornalista che insegue la macchina e grida «Pepe buonanotte, Pepe», il cantante non si è fermato in nessun momento.

Questa è la prima volta che l'interprete Miedo si ritira senza rilasciare dichiarazioni, anche se è stato recentemente fuori dal paese con la sua famiglia, a causa delle polemiche che hanno scatenato la fuga di notizie in cui Ángela Aguilar appare baciandosi con il compositore Gussy Lau, che ha 15 anni anni più vecchia di lei.

Ángela y Pepe Aguilar juntos en presentación. Instagram: pepeaguilar_oficial | angela_aguilaroficial

Era sabato 9 aprile, quando la famiglia Aguilar ha condiviso attraverso i social network che stavano viaggiando e la loro destinazione era andare a Parigi, poiché l'uscita di voci sulla presunta storia d'amore era diventata un grande scandalo.

In un video sul suo account Instagram, Ángela Aguilar si è detta triste e delusa.

Per quanto riguarda la controversia, il cantante sinaloano Gussy Lau ha confermato che le immagini erano reali e che aveva una relazione con la giovane cantante.

Ha detto che era qualcosa che volevano mantenere privato, ma è venuto alla luce da uno dei loro conoscenti. In una trasmissione su Instagram ha confessato: «Un mio amico ha scattato una schermata. Sì, la verità mi fa male perché lì avevo dei parenti, non so se è cugino, è canijo».

È possibile che la relazione tra i due sia già finita, a causa di una recente dichiarazione del cantante José Manuel Figuero a, che ha dichiarato che «amava la coppia e che è diventato una coppia diversa», lo ha detto per la sua vicinanza con Gussy.

Ángela Aguilar y Gussy Lau aparecieron muy cercanos en las imágenes dadas a conocer en Twitter (Foto: Twitter)

Da parte sua, la cantante messicana ha deciso di dare una tabula rasa a questa situazione caricando diverse fotografie con sua madre Aneliz Álvarez. Allo stesso modo, Pepe Aguilar ha condiviso diverse fotografie del suo viaggio a Parigi insieme ad Angela.

Negli ultimi post sull'account Instagram del cantante, puoi vedere alcune foto del concerto della Fiera Nazionale di San Marcos ad Aguascalientes, oltre a un video dietro le quinte prima e durante lo spettacolo di sabato.

La descrizione recita come segue: «Infinite grazie per aver compilato il @palenqueaguascalientes!! , che è stato bello essere di nuovo in @fnsm_oficial, ci vediamo il 6 maggio con #JaripeoSinFronteras al Monumental.» Pertanto, Aguilar non ha rilasciato e apparentemente non rilascerà alcuna dichiarazione sulla recente controversia che ha coinvolto la sua famiglia.

