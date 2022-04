Patricia Chirinos non considera un cambio di gabinetto positivo per il Paese

Le varie crisi che il Perù sta affrontando oggi hanno portato allo studio di varie possibilità per trovare una via d'uscita. Ci sono diversi scenari che si presentano; tra questi, la ricomposizione del gabinetto attualmente presieduto da Aníbal Torres. Tuttavia, l'opposizione non accoglie con favore la partenza del premier. Da parte sua, il membro della panchina Avanza País, Patricia Chirinos, ha ritenuto che questa misura non sarebbe stata la cosa migliore per la nazione.

«Ho già stabilito la mia posizione, non credo che nessun cambio di gabinetto significherà un cambiamento positivo per il Paese. Questa sarebbe la quinta volta. Abbiamo visto che ogni elezione del presidente è in peggio», ha detto in conversazione con RPP Noticias. Ha anche sottolineato che l'attuale gruppo guidato da Aníbal Torres è composto da persone che non rappresentano tutti i settori del paese e hanno assicurato che non sono persone adatte.

Patricio Chirinos, la deputata che ha promosso il primo tentativo di posto vacante contro Pedro Castillo, ha assicurato che la sua partenza sarebbe la misura giusta per la vicepresidente Dina Boluarte per assumere cariche politiche di vertice. Il membro di Avanza Pais ha detto che Boluarte è «più preparato» e ha «più giudizio» per guidare le redini del paese e convocare un gabinetto che rifletta la popolazione.

«Non significherà come una fata madrina che le cose cambieranno da un giorno all'altro, ma almeno, e non è che sono dalla parte della signora Dina Boluarte, sarebbe un meccanismo costituzionale per lei continuare con questa amministrazione e questo mandato», ha aggiunto il parlamentare.

VOCE OFFICIALISTA

Nonostante le varie domande sulla gestione delle crisi e le dichiarazioni di Aníbal Torres, il deputato Alex Paredes ha assicurato che il premier non dovrebbe farsi da parte. «Non credo di essere in quella condizione (per lasciare l'incarico), non vedo che ci siano cose inadeguate che meritano di essere cambiate. Il commento (su Hitler) non mi è sembrato pertinente, è già indignato, ma se mi chiedi se quel fatto sarebbe sufficiente per cambiarlo, credo di no», ha detto a Canal N.

Alex Paredes, congresista de Perú Libre. | Foto: Marco Cotrina/LR

Per quanto riguarda i possibili cambiamenti nel gabinetto a seguito delle dichiarazioni del cardinale Pedro Barreto, il parlamentare ha detto di non avere informazioni per confermare questo scenario. «La scorsa settimana abbiamo sentito informazioni sul cambio di gabinetto, c'è stata la presenza di Pedro Barreto e Max Hernández, ci sono alcune cose che verranno fatte nella direzione di cambiare il gabinetto, ma da quando abbiamo lasciato Arequipa i membri del banco non hanno parlato con il presidente, quindi non possiamo dare informazioni accurate», ha aggiunto.

La notte del 18 aprile, il presidente del Consiglio dei ministri, Aníbal Torres, ha fatto riferimento per la prima volta ai cambiamenti nel suo gruppo di lavoro, ma lo ha lasciato sul tavolo come possibilità. «Va bene, il gabinetto può essere ricomposto», ha detto da Cusco, zona dove la disoccupazione è stata registrata dopo il rialzo dei prezzi.

Poco più di una settimana fa, l'11 aprile, Aníbal Torres aveva escluso la possibilità della sua partenza e aveva persino descritto il gruppo di lavoro che guida come solido. «Vi informo che non ho presentato le mie dimissioni, il Consiglio dei Ministri è molto solido. Sono molto contento di questa squadra che ha lavorato per il bene del Paese», ha detto alla stampa in quanto c'erano proteste e richieste di dimissioni dei membri dell'Esecutivo da parte della popolazione.

