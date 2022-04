«Non tutto è colpa degli avversari»: John Ackerman ha chiesto a Morena l'autocritica

La sconfitta della Quarta Trasformazione (Q4) alla Camera dei Deputati a causa del rifiuto della Riforma Elettrica è caduta in profondità all'interno del National Regeneration Movement (Morena), una situazione che ha messo in evidenza i litigi che erano già in corso da alcuni mesi tra i suoi membri.

John Ackerman è stato un forte critico delle azioni di questo movimento politico, nonostante fosse militante. Il suo principale è Mario Delgado Carrillo, leader nazionale del partito delle ciliegie, che ha denunciato pubblicamente in diverse occasioni per aver usato questa organizzazione a suo vantaggio e senza ascoltare la base e i fondatori.

Prima di terminare il voto nella camera bassa, lo scrittore ha incolpato il leader morenista per la possibile sconfitta, che è stata soddisfatta. Ora, 24 ore dopo, ha chiesto l'autocritica all'interno del movimento per rendersi conto che i colpevoli non sono solo gli avversari, ma anche loro stessi.

«Non è tutta colpa degli avversari esterni, dei traditori del PRIANRDMC, dei media venduti all'oligarchia o dei falsi democratici a capo delle autorità elettorali. Anche noi morenoisti siamo da biasimare», ha scritto Ackerman nella sua rubrica sul quotidiano La Jornada.

Una delle prime battute d'arresto è stata la revoca del mandato, che, sebbene alla fine abbia ottenuto più di 15 milioni di voti, non ha chiamato lo stesso numero di persone del 2018, quando Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ha sottolineato l'accademico UNAM, «si trovava in una situazione molto meno favorevole di quanto non sia oggi».

A quel tempo ha superato molti ostacoli, come consiglieri elettorali, giornalisti «chayoteros» e un piccolo partito che ha ricevuto solo il 10% dei finanziamenti elettorali pubblici. Ora, in uno scenario completamente diverso, con un tasso di approvazione di almeno il 65 percento e il partito politico più decisivo del paese non è riuscito a raccogliere nemmeno il 20% delle liste elettorali.

«I sondaggi avrebbero dovuto straripare a favore del Presidente. Ma è successo esattamente il contrario. Invece di aumentare il voto, è stato ridotto della metà. Nel 2018, 30 milioni di cittadini hanno pagato per López Obrador, ma nel 2022 solo 15 milioni «, ha affermato Ackerman.

La sua speranza di miglioramento durante il voto sulla riforma elettrica era alta, poiché ha ricordato che, durante la prima metà del mandato di sei anni, López Obrador è stato in grado di approvare 18 riforme costituzionali, una striscia che è stata interrotta domenica scorsa 17 aprile da «un piccolo gruppo di deputati PRIANRDMC al servizio transnazionale società».

Tuttavia, ha anche sottolineato che i membri del blocco dominante (Morena e i suoi alleati) devono riconoscere che non si troverebbero in questa situazione se non fosse per la scarsa performance alle elezioni dello scorso giugno, quando più di 50 seggi sono stati persi alla Camera dei Deputati.

La colpa di questa situazione, ha detto, non è López Obrador, ma i suoi operatori politici, che ha ritenuto responsabili di non essere in grado di convertire la popolarità del presidente in voti. Questo «abbandono» di Tabasqueño è stato provocato, ha detto, da Mario Delgado e dai suoi «troppo sicuri nei loro eserciti mercenari», che hanno privilegiato «cavallette» politiche piuttosto che le basi del movimento.

Per fortuna di Morena, Ackerman ha detto che negli ultimi mesi c'è stato un ambiente diffuso tra i «morenoisti più autentici» per salvare il movimento. Questo successo è stato pienamente osservato alla Convenzione Nazionale Morenista, che ha definito «l'ultima possibilità di far rivivere il partito».

«Il futuro della Quarta Trasformazione dipenderà dalla capacità di autocritica e mobilitazione autonoma della militanza morenoista a favore di una rettifica del corso prima che sia troppo tardi», ha detto l'analista.

