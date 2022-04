«Non superano la loro sconfitta»: i deputati del PAN hanno condannato la velocità nel voto sulla legge mineraria di AMLO

Jorge Romero Herrera, coordinatore del banco del Partito di Azione Nazionale (PAN) alla Camera dei Deputati, è scoppiato contro i gruppi parlamentari della Quarta Trasformazione per aver approvato il Legge mineraria senza discussione.

Prima che venisse approvata l'iniziativa inviata dal presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), il PAN, accompagnato dai leader del Rivoluzionario Istituzionale (PRI) e della Rivoluzione Democratica (PRD), ha spiegato che avrebbero votato in astensione di conseguenza a causa del modo in cui il processo legislativo era presentato.

Sulla stessa linea, il panista ha sottolineato che l'azione è stata una sorta di vendetta da parte del «partito di governo», perché il giorno prima non hanno ottenuto i voti necessari per passare la riforma elettrica.

La oposición celebró que pasó la Reforma Eléctrica (Foto: REUTERS/Luis Cortés) REUTERS

Oltre a quanto sopra, ha denunciato che sia Morena, il Partito Laburista (PT) che il Partito Ecologista Verde del Messico (PVEM), non volevano condividere pienamente l'opinione con il resto dei membri della Legislatura LXV.

«Non volevano farci sapere quell'opinione e indipendentemente dalla sua sostanza e contenuto, si sbagliano se pensano che nell'opposizione risponderemo al capriccio, al capriccio e al tempo che vogliono, per cominciare», ha detto il panista ai media.

AMLO mandó una propuesta para modificaciones a la Ley Minera (Foto: Facebook/Miguel Torruco Garza/Presidencia/Cuartoscuro.com)

Nel frattempo, durante la sessione plenaria e durante la discussione degli emendamenti alla legge mineraria, il legislatore Anuar Roberto Azar Figueroa ha sottolineato che, dal punto di vista del partito blu e bianco, è quello di mantenere la volontà di un uomo: il Presidente della Repubblica.

Inoltre, durante il suo discorso, ha stabilito che il presidente messicano avrebbe chiarito che se non può «vincere» nella sfera legislativa, vuole «strapparlo».

Infine, ha invitato i legislatori del 4Q a non comportarsi come fanatici, ma ad affermare il loro ruolo di rappresentanti popolari che sono.

Santiago Creel también cuestionó las modificaciones a la Ley Minera (Foto: REUTERS/Luis Cortés) REUTERS

Un altro critico della situazione è stato quello del vicepresidente del consiglio di amministrazione della Camera dei deputati, Santiago Creel, che ha messo in dubbio la differenza tra la riforma dell'elettricità e la legge mineraria.

Egli ha indicato che nel primo caso si trattava di una discussione che ha richiesto più di sette mesi; mentre gli emendamenti di questa giornata non erano in plenaria o 24 ore, quindi ha sottolineato che si tratterebbe di modifiche senza alcuna analisi.

Infine, ha sottolineato che i dibattiti nel Congresso dell'Unione devono sempre passare attraverso un processo di dibattito e fasi proprie; tuttavia, ha ribadito che ciò non era possibile perché «Morena non voleva discutere».

«Con la riforma elettrica sono passati più di 7 mesi di analisi e MORENA non ha voluto discutere. Ora vogliono approvare una riforma legale senza alcuna analisi. Ogni dibattito deve richiedere studio e rispettare le fasi legislative»

La oposición cuestionó la forma en la que se llevó a cabo la discusión de la Reforma Eléctrica (Foto: Daniel Augusto/Cuartoscuro.com) Daniel Augusto

Infine, Cecilia Patron, segretario generale del PAN, ha ricordato che i tre gruppi parlamentari dell'opposizione hanno deciso di non essere in discussione perché il Movimento Nazionale di Rigenerazione (Morena) e i suoi alleati non hanno permesso una discussione approfondita.

Ha anche sottolineato che, dal suo punto di vista, si è trattato di un'iniziativa che ha pagato solo alla retorica del governo federale, perché il litio è già di proprietà dello Stato messicano.

