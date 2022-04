Le forze armate ucraine hanno dichiarato che la Russia sta cercando di ottenere il pieno controllo delle regioni di Donetsk e Luhansk.

Tanks of Ukrainian Armed Forces ride along a street in a village, as Russia's attack on Ukraine continues, in Donetsk Region, Ukraine April 18, 2022. REUTERS/Serhii Nuzhnenko

Le forze armate ucraine hanno dichiarato martedì che le forze russe stanno cercando di ottenere il «pieno controllo» delle regioni di Donetsk e Lugansk nell'est del paese, dopo che il presidente ucraino Volodymir Zelensky ha dichiarato lunedì che Mosca ha lanciato la sua offensiva su larga scala nel Donbas.

«Il nemico russo sta cercando di continuare le operazioni offensive nella zona operativa orientale per stabilire il pieno controllo del territorio delle regioni di Donetsk e Lugansk, oltre a mantenere un corridoio terrestre con la Crimea temporaneamente occupata», ha detto lo stato maggiore dell'esercito ucraino.

«I principali sforzi del nemico si concentrano sulla rottura delle difese delle truppe ucraine nelle regioni di Lugansk e Donetsk, oltre a ottenere il pieno controllo della città di Mariupol», ha sottolineato in un messaggio sul suo account Facebook ufficiale.

Ha anche sottolineato che «gli attacchi missilistici e i bombardamenti contro obiettivi civili in tutta l'Ucraina non si fermano» e ha indicato una «escalation» di questi attacchi nell'ovest del Paese lunedì, quando la città di Leopoli è stata attaccata.

Le forze armate ucraine hanno anche sottolineato che Mosca «continua a inviare armi e attrezzature militari in Ucraina dalle regioni centrali e orientali della Russia». «Insieme alle unità da combattimento, sposta le unità di supporto», hanno detto. In questo senso, hanno assicurato che le forze russe «stanno dispiegando centri logistici e creando basi sul campo per riparare e rinnovare le attrezzature danneggiate».

D'altra parte, hanno dettagliato che «il nemico russo continua a bloccare parzialmente la città di Kharkiv» e ha aggiunto che «nell'area di Izium, il nemico russo sta compiendo operazioni offensive sulla riva occidentale del fiume Siversky Donets».

Trabajadores de emergencia trasladan un cuerpo depués de los bombardeos rusos en Kharkiv REUTERS

L'Ucraina ha anche denunciato che la Bielorussia «continua a usare e lasciare il suo territorio per bombardamenti contro il territorio ucraino e per compiti di riconoscimento degli oggetti sul territorio ucraino». «Crediamo nelle forze armate dell'Ucraina. Vinciamo insieme. Gloria all'Ucraina», ha ribattuto.

Zelensky ha dichiarato lunedì che «le forze russe hanno iniziato la battaglia per il Donbas, che stanno preparando da così tanto tempo». «Una notevole quantità di forze russe sono concentrate su quell'offensiva», ha aggiunto.

«Non importa quanti militari russi portino nell'area. Continueremo a combattere e difenderci. Continueremo a farlo tutti i giorni. Non ci arrenderemo né rinunceremo a nulla che sia ucraino, ma non abbiamo bisogno di nulla che non sia nemmeno nostro», ha detto.

(Con informazioni di Europa Press)

