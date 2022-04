Le autorità messicane hanno disintegrato il gruppo antidroga che ha collaborato con la DEA

Il governo messicano ha smantellato un gruppo dedicato alla lotta contro il traffico di droga e la criminalità organizzata che ha collaborato con l'Agenzia antidroga degli Stati Uniti (DEA) e che sarebbe stato addestrato dalla stessa agenzia statunitense.

Fonti diplomatiche dell'Ambasciata degli Stati Uniti in Messico hanno confermato al quotidiano La Jornada che il gruppo di poco più di 50 poliziotti è stato disintegrato dalle autorità messicane, come notificato dal governo guidato dal presidente Andrés Manuel López Obrador.

Sebbene le autorità messicane si siano rifiutate di testimoniare sulla questione, le fonti consultate hanno assicurato che la chiusura del gruppo d'élite è stata formalmente informata alle autorità statunitensi.

Il gruppo faceva parte del gruppo di unità investigative speciali (SIU) che sono state addestrate dalla DEA stessa, un'agenzia statunitense con la quale hanno collaborato ampiamente nonostante affermassero di aver risposto agli ordini dei governi locali.

Secondo fonti consultate da Reuters sulla stessa questione, le autorità statunitensi hanno assicurato che la disintegrazione del gruppo «è un duro colpo per la cooperazione bilaterale in materia di sicurezza».

EL grupo de élite habría colaborado en la detención de varios capos mexicanos (Foto: DEA)

I membri del gruppo sarebbero stati selezionati tra importanti agenti di polizia e sarebbero stati considerati «tra i migliori» nel crimine organizzato e avrebbero collaborato a operazioni pertinenti, come la cattura di Joaquín El Chapo Guzmán nel 2016.

Sebbene le notizie sulla disintegrazione del gruppo SIU siano state diffuse fino all'inizio di aprile, il gruppo è stato smantellato l'anno scorso, ha detto un agente della DEA che ha condiviso informazioni con Reuters.

Unità investigative speciali legate alla DEA operano in circa 15 paesi in tutto il mondo, che mantengono stretti rapporti con il governo degli Stati Uniti, che utilizzano risorse per combattere le reti di contrabbando di droga e per monitorare i signori della droga.

Il gruppo d'élite messicano legato alla DEA è stato creato nel 1997 ed è stato lo strumento principale del governo degli Stati Uniti per ottenere informazioni sul traffico di droga nel vicino paese del Messico.

Gli ufficiali che componevano il gruppo sono stati portati alla struttura di addestramento della DEA a Quantico, Virginia, dove sono stati sottoposti a test del poligrafo per prevenire possibili atti di corruzione.

Autoridades estadounidenses aseguraron que la desaparición del grupo significará un aumento en la violencia en México (Foto: Especial)

Sebbene questo gruppo SIU sia stato disintegrato, un altro gruppo della stessa natura avrebbe continuato a operare all'interno dell'Ufficio del Procuratore Generale della Repubblica (FGR), un'agenzia con cui il Ministero della sicurezza e della protezione dei cittadini del paese collabora in modo indipendente, su cui il gruppo terminato (SSC) dipendeva.

L'ex capo delle operazioni internazionali della DEA, Mike Vigil, ha affermato che la decisione del governo del Messico «significherà più droga che andrà negli Stati Uniti e più violenza in Messico».

Alla fine di marzo, la DEA ha riferito che l'arresto di José Alfredo Cardenas Martínez, El Contador, leader del Cartello del Golfo, catturato nei primi giorni del mese, è stato effettuato grazie alla stretta collaborazione di agenti dell'agenzia statunitense con le autorità messicane.

«Attraverso l'indagine congiunta del nostro ufficio di Harlingen, in Texas, in coordinamento con il nostro addetto per il Messico e altri partner, siamo stati in grado di raccogliere prove significative che sono state determinanti nel caso contro El Contador», ha detto l'agente speciale dell'HSI Shane Folden, dopo l'annuncio delle accuse pendenti contro il nipote di Oziel Cardenas Guillen, per conto dell'ufficio del procuratore degli Stati Uniti nel distretto meridionale del Texas», ha riferito l'agenzia.

