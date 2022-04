La volta in cui Maribel Guardia ha impedito ad Andrés Garcia di andare in prigione: «Stavo per uccidere il regista»

Maribel Guardia e Andrés Garcia hanno un'amicizia di lunga data, tuttavia, questa connessione è stata recentemente chiamato in causa perché l'attore ha assicurato che per un certo periodo è stato difficile lavorare con l'attrice di Corona de lágrimas 2.

Un paio di settimane fa, Garcia ha detto a Sale the Sun che non tutto era miele in scaglie con il suo partner.

«Aveva un'altra idea di come fosse questo business cinematografico e abbiamo avuto un paio di discussioni perché ne sapevo già più di lei, aveva già fatto 20 o 30 film, ne aveva già diretti 4 o 5 e ne aveva prodotti sette o otto, quindi ovviamente ne sapeva di più (...) era molto bella, bella e comunque bella, ma non puoi lasciare che sia belli che carini facciano quello che vogliono in un film, giusto? «ha detto.

È per questo che in questa occasione Maribel Guardia non solo ha colto l'occasione per parlare delle dichiarazioni di Andrés, ma ha anche raccontato quanto sia stata accattivante la sua relazione con l'attore del Privilege of Loving al punto da impedire all'artista di impegnarsi omicidio.

In un'intervista per TVYNovelas, l'attrice di soap opera come A lucky family, Girl of my heart o Italian girl comes to marry ha detto che non si considera una persona problematica e ha sottolineato che la sua interazione con Garcia è sempre stata molto cordiale.

«Non ho mai avuto differenze con lui o con nessun altro, non sono in conflitto, anzi, ogni volta che lavoravamo insieme era un gentiluomo», ha esordito.

A questo proposito, Maribel Guardia ha detto che in un'occasione, quando erano entrambi nella messa in scena di tre coppie irregolari è intervenuta in modo che la sua amica non commettesse un crimine.

«Infatti, una volta che eravamo in una commedia ha estratto una pistola, stava per uccidere il regista! , ma mi sono messo in mezzo. Sì, sono pazza e ho detto: «Andrés!» , e lui rispose che solo io mi permettevo di dirgli cose, che ero l'unico e la verità è sempre stata divina con me», ha detto.

Maribel ha anche detto di avere un grande apprezzamento per Andrés Garcia e ha riconosciuto che sembrava un uomo molto attraente.

«Lo amo molto e lo rispetto, Andrés era l'uomo più bello del Messico e con quel sorriso che dice quello che vuole, non importa», ha detto.

Per quanto riguarda le dichiarazioni in cui è stata bollata come conflittuale, la famosa donna ha approfondito che ciò non era possibile, poiché quando qualcuno inizia la propria carriera artistica non può avere tali atteggiamenti.

«Esatto (vado d'accordo con tutti) e ancora di più in quel momento in cui ero solo all'inizio, perché negli anni ti stai facendo un nome, conosci le persone e hai la possibilità di dare la tua opinione, ma quando inizi una carriera non riesci nemmeno ad aprire bocca», ha detto.

Maribel Guardia non ha escluso che le dichiarazioni di García l'abbiano lasciata sbalordita, ma ha dato priorità a quanto tempo hanno impiegato per conoscersi.

«La verità è che sono rimasto sorpreso che lo abbia detto, ma non mi interessa, perché lo amo molto e so che sebbene abbia il suo carattere è un uomo buono e splendido e ho bei ricordi di lui», ha detto.

