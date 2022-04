Karen Dejo sta uscendo con due uomini, ma lei afferma di essere single: «Non significano niente»

Le telecamere di Magaly TV La Firme hanno catturato l'ex reality girl Karen Dejo mercoledì scorso 13 aprile in una discoteca dove lei si vede baciare un uomo d'affari di nome Caesar Rey de Castro. Tuttavia, venerdì 15 e sabato 16 è stato registrato con Christian Buhler, con il quale è stata legata settimane fa.

Nonostante il fatto che la modella sia lontana dalla televisione, è ancora una volta in mezzo agli occhi della stampa mentre recita nel famoso ampay di Medina Magaly. Nelle immagini che sono state rilasciate il 18 aprile, si può vedere che l'attrice era con i suoi amici in una discoteca di Barranco e poi si è trasferita, insieme alla 38enne, a una festa privata.

Entrambi sembrano molto affettuosi abbracciati e baciati in diverse occasioni. Poi, verso le 6:11 del mattino, la lascia a casa sua. Successivamente, hanno registrato l'ex membro di Esto es Guerra a Chaclacayo il 16 aprile in un incontro con Christian Buhler.

Nel materiale puoi vedere che Karen Dejo scende dalla stessa macchina dove poi sale il cosiddetto «madurito». Secondo il giornalista del programma, il collega ospite e Buhler hanno trascorso due giorni insieme, tornando a Lima sabato pomeriggio.

Infine, lo stesso giorno della sera, l'ex membro di «Combate» ha incontrato César Rey de Castro in un piccolo incontro e poi è uscito a fare una passeggiata. Le presta il suo cappotto nello stesso momento in cui le accarezza il viso e la saluta la mattina tardi.

KAREN DEJO AFFERMA DI ESSERE SINGLE

I cosiddetti 'Urracos' sono andati alla ricerca dell'influencer per consultarla su queste immagini e sulle presunte «mosse a doppio blacking» che avrebbe fatto. Karen Dejo ha assicurato di essere single e che a causa di Magaly TV La Firme non è stata in grado di concludere la sua relazione con Christian Buhler.

«Ho cercato di avere qualcosa con una persona e le cose non sono andate bene grazie a te», ha detto Karen e il giornalista ha chiesto del loro incontro a Chaclacayo. «Questo non c'entra niente (che sono stati catturati insieme), siamo tra amici e soprattutto amicizia».

Le sue risposte sono state interrogate dal giornalista che la stava interrogando e non ha esitato a dirle che aveva un video del suo bacio con l'uomo d'affari César Rey de Castro. Nonostante sia un po' nervosa e sorpresa, Karen Dejo ha chiarito che non aveva una relazione con qualcuno. «Non sto con nessuno. (Il bacio) non significa niente. Sono solo e non ho alcun rapporto con nessuno».

CONTINUA A LEGGERE