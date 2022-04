José Ramón López Beltrán aprirà una nuova filiale della sua fabbrica di cioccolato a Tabasco

CIUDAD DE MÉXICO, 03JULIO2018.- Andrés Manuel López Obrador, candidato ganador a las elecciones presidenciales por la coalición “Juntos Haremos Historia”, a la salida de su casa de campaña para su reunión en el salón de la Luz. FOTO: GALO CAÑAS /CUARTOSCURO.COM

La cioccolateria di José Ramón López Beltrán e dei suoi fratelli crescerà con l'apertura di una filiale nel territorio di Tabasco. Chocolates Rocío, dal nome della defunta prima moglie dell'attuale presidente del Messico, ha fatto l'annuncio su Instagram con il breve messaggio: «Siamo quasi pronti a riceverti nel nostro nuovo negozio a Villahermosa, Tabasco!» , questo dopo che nei giorni precedenti hanno rivelato che l'attività si sarebbe espansa e hanno invitato i loro follower a indovinare dove si sarebbe localizzata.

L'azienda di cioccolato ha iniziato ad operare nel 2019, un anno dopo che Andrés Manuel López Obrador è salito al potere e suo figlio José Ramón ha annunciato che non avrebbe ricoperto alcuna carica pubblica durante il mandato di suo padre. Vale la pena ricordare che Lopez Beltran è stato interrogato sui social media sulla fonte di reddito monetario che gli consente di mantenere uno stile di vita lussuoso, con un appartamento a Houston, Texas e vacanze in famiglia in luoghi come Aspen, Colorado.

L'azienda, come dettagliato sul suo sito web, crea «cioccolato di alta qualità, capace di conquistare i palati più esigenti e competere con i migliori cioccolatini del mondo». La produzione avviene su piccola scala in un laboratorio di Città del Messico, dove le fave di cacao vengono selezionate manualmente e poi trasformate in macchine a bassa produzione. La materia prima proviene da un'azienda agricola familiare dove viene seminata, raccolta, fermentata ed essiccata prima di essere inviata nell'area metropolitana.

Alla fine del 2021, l'attività dei bambini di López Obrador è stata segnata dall'origine del cacao, poiché secondo un'indagine giornalistica di Aristegui Noticias, l'azienda agricola in cui viene coltivato ha beneficiato del programma governativo Sembrando Vida, che mira a ridurre la povertà rurale e ambientale degradazione. AMLO ha smentito le accuse durante una delle sue conferenze stampa mattutine, in cui ha assicurato che la proprietà è eredità familiare e che le argomentazioni contro i suoi figli erano false.

Nonostante le critiche, l'imprenditorialità della famiglia López Beltrán è cresciuta. Attualmente offre barrette di diversi tipi di cioccolato, oltre a bevande inebrianti e gassate che sono state aggiunte al menu mesi dopo l'apertura del primo negozio, alla fine del 2019. In generale, le opinioni di chi ha provato i prodotti sono buone, per quanto riguarda la qualità e il gusto, ma sono disparate in termini di servizio offerto dal personale che lavora per la fabbrica di cioccolato, situata in via República de Guatemala nel Centro Storico del CDMX.

Le recensioni di Google evidenziano l'origine nazionale del cacao, raccomandano alcuni prodotti specifici, come il frappé al cacao e sottolineano che si tratta di un luogo piccolo ma accogliente dove i dipendenti danno un trattamento amichevole ai consumatori e spiegano in dettaglio il processo di produzione di ogni cioccolato e bevanda che ordinano. Tuttavia, ci sono anche alcuni commenti negativi da parte di clienti che affermano di aver aspettato più di due ore per essere assistiti e da alcuni altri che credono che ci siano cioccolaterie gourmet con un'offerta di qualità superiore, una presentazione e un prezzo migliore.

Mentre su Twitter ha ricevuto critiche relative all'origine dei fondi con cui è stato finanziato. Tra i commenti più recenti, spiccano alcuni come: «Chocolates Rocío passerà alla storia, LitioMex ha già dei partner», riferendosi alla legge mineraria con cui López Obrador cerca di nazionalizzare il litio, dopo che la riforma dell'elettricità è stata respinta dal Congresso domenica.

