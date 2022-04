La scorsa settimana, i peruviani sono rimasti sgomenti e indignati per il rapimento e lo stupro subiti da una bambina di 3 anni , di Juan Antonio Enríquez García, il «mostro Chiclayo». Tanto più quando ha saputo che la magistratura gli ha consegnato solo 9 mesi di custodia cautelare.

Di fronte a questo, sono state generate molte marce che chiedono giustizia per la ragazza che finora non ha ricevuto aiuto psicologico. Come ricorderete, anche i personaggi televisivi hanno alzato la voce di protesta contro questa terribile situazione. Juliana Oxenford, Ethel Pozo, Jeddah Eslava, Janet Barboza, Karen Schwarz, Monica Cabrejos, Aida Martinez e altri hanno espresso la loro rabbia attraverso i social media e sullo schermo.

RESIDENTE SOLIDARIZZATO CON IL SENTIR PERUVIANO

Tutto sembra indicare che la notizia ha catturato anche il cuore del cantante René Pérez, poiché non ha esitato a pubblicare un video sulle diverse marce che si sono svolte nel nostro paese su questo caso. Il residente ha condiviso il materiale su un canale digitale, dove intervistano una madre nel mezzo della protesta, chiedendo giustizia per i minori violati.

Il residente condivide il video delle marce che chiedono giustizia per il bambino violentato a Chiclayo. (Video: Instagram)

L'AMERICA OGGI HA PROMESSO AIUTO PSICOLOGICO PER IL BAMBINO

Ethel Pozo e Janet Barboza hanno affrontato la questione questo lunedì 18 aprile in America Today, e non hanno esitato a esserlo sgomento dal piccolo bambino di 3 anni. Mentre Mariella Zanetti ha chiesto che venga fatta giustizia.

Gli autisti si sono collegati da Chiclayo con il padre del minore, che ha indicato che c'è molto aiuto che ha ricevuto dai peruviani, ma che nonostante il fatto che le autorità siano tornate a casa promettendo il suo aiuto psicologico, finora né il minore né i genitori sono stati curati da un mentale personale sanitario, un dato di fatto che preoccupa il genitore.

Detto questo, la figlia di Gisela Valcárcel ha promesso all'uomo che la produzione gli stringerà la mano. Le ha anche assicurato che lo psicoterapeuta del programma, Lizbeth Cueva, si occuperà di loro.

«Stiamo andando a comandare (psicologo). L'America ci sarà oggi. Lizbeth Cueva è in viaggio e sta andando da lei. Anzi, è che molte volte ci sono promesse, ti aiuterò, conta su di noi e nessuno arriva», le ha assicurato la conduttrice televisiva.

Da parte sua, Cueva ha sottolineato di essere abbastanza impegnata nel caso e che cercherà di aiutare la bambina.

Va ricordato che gli specialisti hanno sottolineato che la bambina e la sua famiglia avranno bisogno di aiuto psicologico per molti anni e su base permanente. America Today ha fatto riferimento a una sola visita, non è noto se l'aiuto sarà perenne.

America Today contatta il padre di un bambino che è vittima di abusi e promette aiuto psicologico per il bambino. Lizbeth Cueva si recherà a Chiclayo. (Video: America TV)

IL MOSTRO CHICLAYO HA RAPITO, TORTURATO E VIOLENTATO UN BAMBINO SOTTO I 3 ANNI

La bambina di 3 anni è stata legata mano e piede con del nastro adesivo per 15 ore, fino a quando non è stata trovata dagli agenti di polizia. La donna innocente è rimasta in uno stato di shock traumatico, dopo che un uomo di 48 anni l'ha rapita in una casa, l'ha torturata e abusata sessualmente di lei.

Juan Antonio Enríquez García, il «mostro Chiclayo», ha approfittato della distrazione dei suoi genitori per attirare l'attenzione della bambina e farla salire sull'auto che stava guidando e poi portarla nella casa situata nell'urbanizzazione El Santuario a Chiclayo, dove ha commesso ogni tipo di abuso contro il minore fino a quando non è stata svenuta.

