Il presidente Iván Duque si reca a San Andrés per presentare la revisione della ricostruzione e attendere il fallimento della causa del Nicaragua

En la imagen, el presidente de Colombia, Iván Duque. EFE/Mauricio Dueñas Castañeda/Archivo

Questo mercoledì, il presidente Iván Duque e il vicepresidente e ministro degli Esteri Marta Lucía Ramírez e il ministro degli Interni Daniel Palacios si recheranno a San Andrés per ricevere la sentenza della Corte internazionale di giustizia (ICJ) nel caso della causa del Nicaragua contro la Colombia per presunte violazioni dei diritti sovrani e degli spazi marittimi nel Mar dei Caraibi.

La sentenza dell'Aja sarà annunciata alle 3:00 del mattino ora colombiana, e prima del ricevimento il presidente prevede di consegnare una serie di lavori agli abitanti dell'isola.

Dopo 16 mesi di uragano lota e solo quattro mesi dopo la fine dell'attuale governo. Un rapporto sulla ricostruzione dell'arcipelago di San Andrés, Providencia e Santa Catalina sarà presentato al Presidente della Repubblica.

Da lunedì 18 aprile, il Ministero degli Esteri ha messo a disposizione del pubblico un sito web sul suo sito web, dove le persone potranno consultare i principali documenti della difesa della Colombia davanti alla Corte internazionale di giustizia.

I documenti includono, tra gli altri, gli argomenti e le accuse del paese durante le audizioni orali per difendere gli interessi della nazione, proteggere i diritti della comunità di Raizal e le traduzioni degli interventi degli avvocati del team legale colombiano.

In questa sentenza, la Corte internazionale di giustizia esaminerà le affermazioni nicaraguensi secondo cui la Colombia avrebbe violato il diritto internazionale perché non ha attuato la sentenza ICJ del 19 novembre 2012 con le operazioni della Marina nazionale nel Mar dei Caraibi; così come l'emissione del decreto che ha istituito la zona continua integrale nell'arcipelago.

Inoltre, la vicepresidente e cancelliera, Marta Lucía Ramírez, sarebbe arrivata dopo un incontro a Panama, dove parteciperà a diversi incontri.

Dopo i molteplici commenti che il capo dello Stato, Iván Duque, ha fatto in merito alle proposte del candidato presidenziale Gustavo Petro, l'Anti- Corruption Institute ha annunciato che ha intentato una causa contro il presidente per presunta indebita partecipazione politica nel quadro delle elezioni che definiranno il suo successore.

Secondo quanto espresso dall'entità, che garantisce che ci siano abusi di potere e la mancanza di trasparenza dei funzionari pubblici in Colombia, Duque avrebbe partecipato ad almeno otto opportunità in pratiche improprie dando un parere diretto su ciò che è il candidato del Patto storico proponendo.

L'azione popolare contro il presidente, che è stata presentata davanti al tribunale amministrativo di Cundinamarca, ha tra i suoi allegati la legge sulle garanzie, che ricorda ai dipendenti delle entità statali che è loro vietato partecipare alla politica, in questo caso, il capo della presidenza del Repubblica.

«La legge sulle garanzie elettorali proibisce espressamente al presidente di fare riferimento ad altri candidati o movimenti politici nelle sue dissertazioni o presentazioni pubbliche, entro quattro mesi prima della data delle elezioni del primo turno, e fino allo svolgimento del secondo turno», dice.

