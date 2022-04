I parlamentari cileni hanno respinto il nuovo prelievo del 10% dei fondi pensione

Fotografía de archivo de la vista general de una sesión del parlamento chileno. EFE/Mario Ruiz/Archivo

La Camera dei deputati cilena ha respinto lunedì un disegno di legge che proponeva di consentire un nuovo ritiro universale del 10% dei conti pensionistici individuali, un'iniziativa che ha generato grandi polemiche a causa dell'inflazione acuta che sta attraversando il Paese.

Con 70 voti a favore (su 93 richiesti), 70 contrari e 12 astensioni, la plenaria ha respinto l'idea di continuare a discutere una proposta che è stata proposta come un modo per aiutare le economie familiari intaccate dopo la pandemia e che il governo aveva respinto frontalmente.

Respinto anche da 68 voti a favore (su 78 richiesti), 83 contrari e un'astensione un progetto alternativo dell'Esecutivo che proponeva un ritiro del 10% del risparmio limitato e solo a tre condizioni: per il pagamento dei debiti, alimenti o prima casa.

Dopo il voto, il deputato per il Renewal Nacional (RN), Jorge Durán, ha detto che il governo dovrà assumersi «la responsabilità» di quanto accaduto e ha chiesto una riforma «che aiuterà davvero a far progredire il sistema pensionistico cileno».

Durante la seduta, il deputato cileno Carlos Bianchi ha assicurato che il governo cileno, guidato da Gabriel Boric, aveva ottenuto i voti necessari per effettuare il ritiro limitato in un dibattito che è durato fino a mezzanotte e che ha finalmente respinto entrambe le misure.

«Sto imparando che a quanto pare il governo ha appena ottenuto i voti necessari per approvare il suo progetto e stanno raggiungendo un accordo finale tra il governo, il Fronte largo, il Partito socialista e alcuni altri settori con l'Unione Democratica Indipendente e alcuni altri voti della destra», ha detto, come il giornale ha raccolto «Il terzo».

Nel tentativo di fermare il ritiro del 10 percento dei fondi provvisori dal sistema degli amministratori dei fondi pensione (AFP), il sistema pensionistico privato del paese, diversi ministri cileni dell'esecutivo borico la scorsa settimana hanno presentato un'alternativa alla pensione limitata con un criterio di sicurezza sociale.

Questa iniziativa prevedeva eccezioni in cui è autorizzato il ritiro del 10 per cento dei fondi AFP, come nel pagamento degli alimenti, nel pagamento di debiti sanitari o dividendi per la prima casa.

La portavoce del governo cileno Camila Vallejo ha detto all'inizio del dibattito sul quinto richiamo che l'inflazione è «una realtà» e che deve essere combattuta. «Non possiamo essere agenti passivi dell'inflazione», ha detto, come registrato dalla rete cilena T13.

«Questo si vede nelle fiere, nei supermercati, questo sta colpendo le donne, le famiglie lavoratrici in Cile e, quindi, dobbiamo combatterlo e fermarlo ed è per questo che stiamo proponendo questa misura alternativa», ha detto, aggiungendo che «la responsabilità» è necessaria per combattere l'inflazione.

La bozza del quinto prelievo del 10 per cento dei fondi AFP, come spiegato da T13, sarà accantonata e, inoltre, verrà decretato il divieto di legiferare su un disegno di legge con le stesse caratteristiche per un anno.

(Con informazioni di EFE ed Europa Press)

