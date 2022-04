I leader finanziari del G20 incolpano la Russia per le conseguenze economiche

(Bloomberg) La riunione di questa settimana dei capi finanziari del G20 includerà rappresentanti russi e mira a inviare un messaggio chiaro che la Russia è pienamente responsabile delle conseguenze economiche globali della sua guerra contro l'Ucraina, ha detto un funzionario del governo tedesco.

Dopo una lunga discussione, è stato raggiunto un accordo sul fatto che la Russia non dovrebbe essere in grado di dettare il formato del G20 o l'agenda della prossima riunione dei ministri delle finanze e dei governatori delle banche centrali, ha detto il funzionario tedesco, parlando a condizione di anonimato. L'incontro dovrebbe essere usato per inviare un messaggio chiaro alla Russia, ha aggiunto il funzionario.

Questa settimana, gli Stati Uniti si sono allontanati ancora di più dalle insinuazioni secondo cui i loro funzionari avrebbero boicottato le riunioni del G20 se le loro controparti russe avessero partecipato. Il segretario al Tesoro degli Stati Uniti Janet Yellen eviterà alcune riunioni del Gruppo a Washington, ma parteciperà ad altre incentrate sulle conseguenze economiche dell'invasione russa dell'Ucraina, ha detto lunedì un funzionario americano. Yellen non vuole che la partecipazione della Russia fermi il lavoro che gli Stati Uniti e i loro alleati devono svolgere nel contesto delle riunioni del G20, ha aggiunto un funzionario del Tesoro.

L'

incontro di questa settimana è il primo incontro del G20 dall'inizio della guerra e sarà seguito da vicino per i segnali di come le principali agenzie internazionali del mondo stiano rispondendo all'aggressione della Russia. Molti paesi del G20 hanno condannato la Russia, ma alcuni dei suoi membri più influenti, come Cina e India, no.

