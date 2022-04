Gli Stati Uniti si sono impegnati a non testare più i missili anti-satellite

U.S. Vice President Kamala Harris departs from Vandenberg Space Force Base in Lompoc, California, U.S. April 18, 2022. REUTERS/Mike Blake

Gli Stati Uniti si sono impegnati lunedì a non testare più i missili anti-satellite e hanno esortato altri paesi a seguire l'esempio, dopo aver criticato tali test che Russia e Cina hanno lanciato negli ultimi anni.

L'annuncio fatto dal vicepresidente degli Stati Uniti Kamala Harris rende gli Stati Uniti il primo paese al mondo a vietare tali test, che diverse potenze hanno finora effettuato per distruggere i propri satelliti e dispositivi nello spazio.

«Questi processi sono spericolati e irresponsabili e mettono a repentaglio molte delle cose che facciamo nello spazio», ha detto Harris durante una visita alla base spaziale di Vandenberg in California.

«Lavoreremo con altri paesi per trasformare questo in un nuovo standard internazionale, per un comportamento responsabile nello spazio», ha aggiunto il vicepresidente.

Gli Stati Uniti cercano così di contrastare con la Russia, che lo scorso novembre, durante i test con un missile anti-satellite, ha generato «rifiuti pericolosi» che hanno messo «a rischio» la Stazione Spaziale Internazionale (ISS), ha poi denunciato la NATO.

Base de la Fuerza Espacial en Vandenberg

Secondo il comando spaziale degli Stati Uniti, il test russo ha generato più di 1.600 pezzi di detriti, che «ora orbiteranno attorno alla Terra per anni o addirittura decenni», ha detto Harris.

Il Pentagono stima che ci siano ancora altri 2.800 pezzi di detriti generati da un altro test missilistico anti-satellite che la Cina ha effettuato 15 anni fa con l'obiettivo di distruggere un vecchio satellite meteorologico, ha aggiunto il vice presidente.

Russia, Cina, India e Stati Uniti sono i quattro paesi del mondo che finora hanno distrutto i propri satelliti in test di questo tipo.

L'ultimo effettuato dagli Stati Uniti è avvenuto nel 2008, quando hanno lanciato un missile tattico contro un satellite spia americano che si stava precipitando sulla Terra e i cui gas tossici avrebbero potuto causare danni alla popolazione.

Il governo degli Stati Uniti ha sottolineato che questi rischi per la popolazione terrestre hanno distinto il suo test da quelli della Cina e della Russia, che accusa di sviluppare tale tecnologia per frenare il progresso dell'America nello spazio e possibilmente per distruggere i satelliti statunitensi in futuro.

«Un pezzo di spazzatura spaziale delle dimensioni di un pallone da basket, che viaggia a (una velocità di) migliaia di miglia all'ora, potrebbe distruggere un satellite. Anche uno spreco delle dimensioni di un granello di sabbia potrebbe causare gravi danni «, ha sottolineato Harris lunedì.

Nel 2019, gli Stati Uniti hanno creato un comando del Pentagono dedicato alle operazioni spaziali per contrastare la forza di Cina e Russia in quest'area, che sempre più esperti vedono come un campo di battaglia tra le grandi potenze.

(Con informazioni fornite da EFE)

