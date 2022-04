Dopo l'eliminazione della Coppa del Mondo in Qatar, Ramón Jesurún ha difeso la sua gestione e ha parlato della sostituzione di Reinaldo Rueda

Fotografía de archivo en la que se registró al presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), Ramón Jesurún. EFE/Mauricio Dueñas

Ramón Jesurún ha parlato alle 6 del mattino Hoy por Hoy di Caracol Radio per la prima volta dopo che la Colombia è stata esclusa dalla Coppa del Mondo del Qatar 2022 dopo aver concluso al sesto posto nelle qualificazioni sudamericane con 23 punti. Il presidente della Federcalcio colombiana ha fatto riferimento alla partenza di Reinaldo Rueda e al suo sostituto, ha difeso la sua gestione e quella del resto del Consiglio di amministrazione e le possibili amichevoli della nazionale colombiana.

Il leader ha confermato che il contratto dell'allenatore era soggetto alla qualificazione alla coppa del mondo, una volta confermata l'eliminazione, il rapporto contrattuale è terminato. Inoltre, ha descritto il secondo ciclo di Reinaldo Rueda come «infruttuoso» e che è stato lo stesso allenatore a decidere di farsi da parte:

Sulla sostituzione di Reinaldo Rueda, Jesurún ha chiarito che qualsiasi nome scelto sarà controverso. Sono anche consapevoli che è urgente far lavorare il sostituto per la Copa America e il prossimo processo di qualificazione, ma questo desiderio non può portarli a prendere decisioni sbagliate.

Il presidente della FCF ha fatto riferimento a quei nomi che hanno suonato nell'ultima ora come Gustavo Alfaro (allenatore dell'Ecuador), Ricardo Gareca (allenatore del Perù) e Marcelo Bielsa, recentemente dissociato dal Leeds United dalla Premier League inglese:

La questione dell'assunzione di un nuovo allenatore diventa importante per le prossime date della FIFA in cui la Colombia diventa attraente per le squadre provenienti da Europa e Africa, qualificate per la coppa del mondo, preparando la loro partecipazione in Qatar 2022. Tuttavia, le amichevoli potrebbero non concretizzarsi perché la selezione non ha un direttore tecnico:

Infine, Ramón Jesurún ha difeso la gestione svolta dai leader negli ultimi anni, evidenziando la qualificazione per la Coppa del Mondo in Russia 2018. Inoltre, ha chiesto di analizzare gli altri risultati delle squadre nazionali colombiane e ha evidenziato di essere stato rieletto dai «veri proprietari del calcio» per altri quattro anni:

