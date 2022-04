Di fronte alla sentenza della Corte sul Nicaragua, è così che gli internazionalisti valutano il «dovere e il merito» del governo sulla decisione del 2012

THE HAGUE, NETHERLANDS - DECEMBER 16: Exterior of the International Court of Justice December 16, 2003 in The Hague, Netherlands. A dispute is being dealt with between Mexico and the United States in the court concerning alleged violations of Articles 5 and 36 of the Vienna Convention on Consular Relations of 1963 with respect to 52 Mexican nationals who have been sentenced to death in certain states of the United States. (Photo by Michel Porro/Getty Images)

Poco meno di 48 ore prima della sentenza sulla denuncia del Nicaragua contro la Colombia in merito alla non procedura che il governo nazionale ha incorso nel non aver elaborato correttamente ciò che è stato promulgato dall'alta corte il 19 novembre 2012, il presidente Iván Duque si recherà da martedì a San Andrés ad aspettare il verdetto.

In sostanza, ciò che è stato governato nel 2012 è la non applicazione della sentenza del 2012 che ha fatto perdere al paese più di 70 chilometri di piattaforma marittima verso il Nicaragua.

La tensione sulla nuova sentenza della Corte internazionale di giustizia ha spinto il governo al completo a recarsi nell'arcipelago per agire di sovranità e sostenere la popolazione di Raizal, che è stata colpita dal 2012 da quanto emesso dall'Aia.

Gli internazionalisti colombiani non prevedono uno scenario di perdita di territorio per la Colombia, ma prevedono un forte campanello d'allarme per non aver rispettato quanto ordinato dal tribunale internazionale.

A questo punto, l'accademico Rafael Enrique Piñeros, coordinatore universitario delle relazioni internazionali presso l'Universidad Externado de Colombia, consultato da BLU Radio, è stato enfatico nell'affermare che è urgente che le parti definiscano «Immediatamente i confini tra i due paesi, che era una delle tante osservazioni fatte nella sentenza del 2012 ″.

En noviembre de 2012, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) confirmó la soberanía colombiana de siete cayos cercanos a las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, pero le dio a Nicaragua una porción de mar mayor de la que tenía anteriormente. EFE/Mauricio Dueñas/Archivo

María Teresa Aya, internazionalista e direttrice del master in affari internazionali presso l'Universidad Externado de Colombia, concorda con questa diagnosi, che ha contrastato che le implicazioni politiche costringeranno il paese a progettare un trattato di delimitazione con il Nicaragua, che è il conseguenza diretta della sentenza. del 2012.

Per Aya, «Il paese non ha rispettato la sentenza della Corte», che ha comportato una perdita di reputazione nel contesto internazionale e, soprattutto, trattandosi di una sentenza di diritto che non può essere impugnata, costringerà la Colombia a rispettare senza indugio quanto è stato stabilito.

Un altro elemento che sarà controverso nelle prossime settimane è la seconda richiesta stabilita dal Nicaragua relativa alla piattaforma subacquea, un elemento cruciale che inciderebbe sui diritti economici e di pesca tra i due paesi in conflitto.

«È molto importante perché ci sono più di 80.000 chilometri in gioco di piattaforma subacquea che si riflettono in seguito nei diritti economici per la pesca e lo sfruttamento delle aree per entrambi i paesi, la Corte dovrebbe pronunciarsi entro la fine dell'anno o all'inizio del 2023" sono state le dichiarazioni di Aya a BLU Radio.

Va notato che la base di questa seconda richiesta sono i continui incidenti segnalati dal Nicaragua, che includono le operazioni della Marina Nazionale che hanno affrontato navi battenti bandiera nicaraguense e che, secondo i rappresentanti nicaraguensi, violano il loro diritto alla pesca e quindi mettono a repentaglio la sovranità nicaraguense sulla piattaforma assegnata dalla Corte.

La storica sentenza sarà emessa alle 3 del mattino ora colombiana, quindi il Gabinetto dei Ministri e il presidente Iván Duque hanno deciso di anticipare la loro visita a San Andrés al fine di promuovere la sovranità in quella regione del paese.





