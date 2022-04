Coronavirus: il Paraguay ha annunciato che il certificato di vaccinazione non sarà più obbligatorio per i viaggiatori che entrano nel Paese

Il Paraguay ha annunciato martedì che il certificato di vaccinazione non sarà un requisito obbligatorio per i viaggiatori che entrano nel Paese, in quanto saranno in grado di presentare un test negativo per il coronavirus effettuato entro 48 ore prima del viaggio.

Ciò è stato confermato dal Direttore Generale della Migrazione Paraguay, Ángeles Arriola, che ha detto a Radio Monumental che questa condizione era «rilassata».

Secondo il responsabile delle migrazioni, il test di vaccinazione «rientra nei requisiti», ma non è più obbligatorio. «Coloro che non hanno il vaccino in modo definitivo o che hanno dosi incomplete, portando una PCR (praticata) entro 48 ore prima, potrebbero entrare nel Paese», ha spiegato.

Ha anche sottolineato che questo requisito era «esclusivo, non oggi» e ha spiegato che la decisione affronta «ciò che sta accadendo in tutto il mondo».

Il Ministero della sanità pubblica e della previdenza sociale ha pubblicato martedì un aggiornamento sui requisiti sanitari per l'ingresso nel Paese, secondo il quale i viaggiatori di età superiore ai 12 anni senza prova di vaccinazione devono presentare un test covid con esito negativo.

Il documento è stato diffuso il giorno dopo che l'Esecutivo ha abrogato la dichiarazione di emergenza sanitaria a causa della pandemia in vigore dal marzo 2020, che ha posto fine all'uso obbligatorio della mascherina.

Le nuove misure sono note in un momento in cui il numero di infezioni e decessi per covid-19 è ancora in calo nel Paese.

Paraguay levantó la emergencia sanitaria (EFE/ Carlos Ortega) EFE

Il Paraguay ha registrato 5 morti e 236 infezioni da coronavirus tra il 3 e il 9 aprile scorso Lo ha riferito su Twitter il Ministero della Salute e della Previdenza Sociale nel suo rapporto sull'evoluzione della pandemia, corrispondente alla settimana epidemiologica 14.

Il rapporto ha stimato 648.682 il numero cumulativo di infezioni nel Paese e 18.786 decessi finora a causa della pandemia.

Ha anche spiegato che durante quel periodo, 19 persone sono state ricoverate in ospedale per il virus, di cui sei sono state ricoverate in terapia intensiva.

Il sollevamento dell'emergenza sanitaria ha posto fine all'uso obbligatorio della mascherina ed è dovuto al calo dei casi positivi e delle morti per virus.

In questo modo, le maschere non saranno richieste nei negozi, negli stabilimenti privati, nei ristoranti, nelle scuole, nelle università, nonché negli eventi sociali, sportivi e religiosi, tra gli altri.

Il Ministero della Salute ha chiarito che manterrà la raccomandazione di indossare maschere «preventivamente e in situazioni specifiche».

L '"uso essenziale» delle maschere sarà richiesto nei servizi sanitari pubblici e privati, nelle case di cura e nelle persone con sintomi respiratori, ha spiegato il direttore generale della sorveglianza sanitaria, Guillermo Sequera.

È anche «altamente raccomandato» indossare questo capo sui mezzi pubblici e in spazi chiusi scarsamente ventilati e affollati, ha aggiunto il funzionario.

Hernán Huttemann, capo del Gabinetto Civile, ha chiarito, tuttavia, che la legge sulla dichiarazione di emergenza economica approvata per mitigare gli effetti della pandemia rimarrà in vigore fino al prossimo giugno.

(Con informazioni fornite da EFE)

