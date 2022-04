Cina e Russia danno all'autoritarismo una fama peggiore

FILE PHOTO: Russian President Vladimir Putin shakes hands with Chinese President Xi Jinping during their meeting on the sidelines of a BRICS summit, in Brasilia, Brazil, November 13, 2019. Sputnik/Ramil Sitdikov/Kremlin via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY/File Photo

L'ultimo decennio è sembrato buono per i regimi autoritari e difficile per quelli democratici . Gli strumenti informatici, i droni, la tecnologia di riconoscimento facciale e i social media sembravano rendere gli autoritari ancora più efficienti e le democrazie più ingovernabili.

L'Occidente ha perso la fiducia in se stesso, e sia i leader russi che quelli cinesi l'hanno fregata, facendo sembrare che questi caotici sistemi democratici fossero una forza esaurita.

E poi è successo qualcosa di totalmente inaspettato: Russia e Cina hanno oltrepassato il limite .

Vladimir Putin ha invaso l'Ucraina e, con sua sorpresa, ha invitato una guerra indiretta con la NATO e l'Occidente. La Cina ha insistito sul fatto di essere abbastanza intelligente da avere una propria soluzione locale a una pandemia, lasciando milioni di cinesi non protetti o non protetti e, di fatto, invitando alla guerra con uno dei virus più contagiosi di Madre Natura: la mutazione Omicron di SARS-CoV-2. Questo ha portato la Cina a chiudere tutta Shanghai e parti di altre 44 città, circa 370 milioni di persone.

In breve, sia Mosca che Pechino stanno improvvisamente combattendo forze e sistemi molto più potenti e implacabili di quanto si fossero mai aspettati. E le battaglie stanno esponendo - al mondo intero e ai suoi stessi popoli - le debolezze dei loro stessi sistemi . Tanto che ora il mondo deve preoccuparsi dell'instabilità in entrambi i paesi.

Abbiate paura.

La Russia è un fornitore chiave di grano, fertilizzanti, petrolio e gas naturale per il mondo. E la Cina è l'origine o l'anello cruciale di migliaia di catene di approvvigionamento manifatturiere globali. Se la Russia viene lasciata fuori e la Cina viene bloccata per un lungo periodo di tempo, ogni angolo del pianeta ne risentirà. E non è più una scommessa azzardata.

Cominciamo con Putin. Si addormentò pensando che, poiché il suo esercito aveva schiacciato un gruppo di oppositori militari stracci in Siria, Georgia, Crimea e Cecenia, avrebbe potuto divorare rapidamente un paese di 44 milioni di persone — l'Ucraina — che negli ultimi dieci anni era andato avanti per unirsi all'Occidente ed era essere tacitamente armati e addestrati dalla NATO.

Finora è stata una debacle militare ed economica per la Russia . Ma altrettanto importante è che ha dimostrato fino a che punto il «sistema» di Putin si basa sia sul mentire verso l'alto - tutti dicono ai superiori ciò che vogliono sentire, fino a Putin - sia sul trivellare, sfruttare le risorse naturali della Russia, arricchire alcuni russi, piuttosto che liberare le risorse umane del paese e responsabilizzare la maggioranza.

La Russia di Putin si basa fondamentalmente sul petrolio, sulle menzogne e sulla corruzione, e questo non è un sistema resiliente.

Lo si vedeva dalla vigilia della guerra, quando Putin guidò una riunione televisiva a livello nazionale dei suoi massimi consiglieri per la sicurezza nazionale, e nientemeno che Sergei Naryshkin, capo del Foreign Intelligence Service della Russia, sembrava confuso su cosa intendesse dire Putin.

Putin ha affermato che le province ucraine orientali di Donetsk e Luhansk dovrebbero poter diventare stati indipendenti, e poi ha chiesto a questi consiglieri di confermarlo. Ma Naryshkin sembrava credere che Putin volesse che si dicesse che le due province dovevano essere annesse alla Russia. Mentre Naryshkin balbettava sulla risposta sbagliata, Putin, senza un pizzico di ironia, lo sbottò due volte per «parlare direttamente», come se ciò fosse già possibile nella Russia di Putin. Solo dopo che Naryshkin ha dato a Putin la bugia che ovviamente voleva che gli dicesse, gli ringhiò: «Ora puoi sederti».

Quanti militari russi che hanno visto quell'umiliazione erano disposti a dire a Putin la verità sull'Ucraina una volta che la guerra iniziò ad andare storta? Quando l'esercito russo ha affrontato nemici in Georgia, Siria, Crimea e Cecenia, la Russia potrebbe semplicemente bombardare indiscriminatamente per uscire da ogni problema. Ma ora che l'esercito di Putin si è trovato in una guerra con l'esercito altamente motivato dell'Ucraina e la sua industria nazionale degli armamenti, sostenuta da alcune delle migliori armi di precisione e addestramento della NATO, il marciume ha davvero iniziato a manifestarsi. Le forze di carri armati e logistici russi si sono trasformate in più discariche in fiamme nell'Ucraina occidentale.

Ed è impossibile sopravvalutare quanto sia stata incompetente la Marina russa per consentire alla nave da guerra di comando della flotta russa del Mar Nero, l'incrociatore missilistico Moskva, di essere così danneggiata, secondo quanto riferito, da due missili da crociera anti-nave di fabbricazione ucraina, chiamati Neptune, che il Moskva è affondata in mare al largo dell'Ucraina la scorsa settimana, la più grande perdita di una nave da guerra in battaglia in 40 anni.

Il fatto che l'ammiraglia russa responsabile del coordinamento di tutte le difese aeree della flottiglia, che trasportava 64 missili di difesa aerea S-300F Rif, sia stata colpita da missili anti-nave nemici doveva essere il risultato di una cascata di guasti nei sistemi di rilevamento e risposta a un attacco .

Inoltre, i missili Neptune non sono necessariamente «assassini di navi». È più probabile che siano stati progettati per essere «assassini di missioni» - per disabilitare il radar e l'elettronica di cacciatorpediniere sofisticati come Moskva - piuttosto che affondarli specificamente.

Quindi ho pietà per il comandante che ha dovuto dire a Putin che la nave da guerra più cattiva e mostruosa della Russia sul Mar Nero, che si dice sia la sua preferita, era stata affondata per la prima volta da un missile ucraino sparato in guerra .

La Cina è un paese molto più serio della Russia: non si basa sul petrolio, sulle bugie e sulla corruzione (anche se ha molto di quest'ultima), ma sul duro lavoro e sul talento manifatturiero della sua gente, guidata da un partito comunista cinese dall'alto verso il basso, con il pugno di ferro ma desideroso di imparare all'estero. Almeno, desideroso di imparare in passato, ma meno di recente.

Il successo economico della Cina, e il senso di orgoglio che ha generato, sembrano aver insensibile i suoi leader nel pensare di poter agire da soli contro una pandemia. Producendo i propri vaccini, piuttosto che importarne di migliori dall'Occidente, e riutilizzando il suo sistema di sorveglianza e controllo autoritario altamente efficiente per fermare i viaggi, eseguire test di massa e mettere in quarantena qualsiasi individuo o quartiere in cui è apparso COVID-19, la Cina ha optato per un politica del «Covid zero». Se riuscisse a superare la pandemia con meno morti e un'economia più aperta, sarebbe un altro segno per il mondo - un grande segno - che il comunismo cinese era superiore alla democrazia americana .

Ma Pechino, mentre prendeva in giro l'Occidente, è stata oltraggiosamente negligente quando si trattava di vaccinare i propri anziani . Non importava molto quando la Cina è stata in grado di rallentare la diffusione delle precedenti varianti del coronavirus con severi controlli sulla popolazione. Ma ora importa, perché i vaccini cinesi Sinopharm e Sinovac non sembrano essere efficaci contro Omicron come i vaccini a mRNA prodotti in Occidente , sebbene siano ancora efficaci nel ridurre i ricoveri e le morti. Oggi, in Cina, più di 130 milioni di persone «di età superiore ai 60 anni non sono vaccinate o hanno ricevuto meno di tre dosi», mettendole «a maggior rischio di sviluppare gravi sintomi di Covid o di morire se contraggono il virus», ha recentemente riportato il Financial Times, citando uno studio di l'Università di Hong Kong.

Questo ha portato Pechino a optare per la chiusura totale di Shanghai, che è stata gestita così male che i residenti avrebbero dovuto lottare per il cibo.

Il dottor David L. Katz, un esperto di salute pubblica e medicina preventiva degli Stati Uniti che ha scritto uno dei primi saggi ospiti più chiaroveggenti in questo articolo sulla gestione del Covid in un primo momento, mi ha spiegato che il problema di avere il tipo di politica di chiusura draconiana che la Cina è che stai assicurando che la tua popolazione sviluppi poca immunità nativa perché ha acquisito e sopravvissuto al virus. Quindi, ha detto Katz, se il virus muta a livello globale, come è successo con Omicron, e hai «un vaccino poco efficace, praticamente nessuna immunità naturale nella popolazione e milioni di anziani non vaccinati, sei in una brutta situazione e non c'è una via d'uscita facile».

Non si può ingannare o fare propaganda per allontanare Madre Natura; è implacabile .

La morale di questa storia? I sistemi autoritari di alta coercizione sono sistemi di scarsa informazione, quindi spesso conducono ciecamente più di quanto si pensi. E anche quando la verità trapela, o la realtà sotto forma di un nemico più potente o Madre Natura li colpisce in faccia così duramente da non poter essere ignorata, i loro leader trovano difficile cambiare rotta perché le loro affermazioni di essere presidenti per tutta la vita si basano sulle loro affermazioni di infallibilità. Ed è per questo che Russia e Cina stanno combattendo ora.

Sono molto preoccupato per il nostro sistema democratico. Ma finché possiamo scacciare i leader incompetenti e mantenere ecosistemi informativi che espongono bugie sistemiche e sfidano la censura, possiamo adattarci in un momento di rapidi cambiamenti, e questo è il vantaggio competitivo più importante che un paese possa avere oggi.

(C) Il New York Times. -

