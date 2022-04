César Hildebrandt sulla crisi politica: «Il problema è che Castillo deve a Vladimir Cerrón»

La crisi che sta attraversando il governo di Pedro Castillo è protagonista di diverse notizie, oltre a programmi come quella del giornalista Caesar Hildebrant. Attraverso il suo programma di streaming, ha fatto riferimento al complicato momento che sta attraversando l'attuale governo e alla possibilità di ricomporre il gabinetto che attualmente è guidato dal premier Aníbal Torres. Inoltre, ha fatto riferimento all'influenza che Vladimir Cerrón esercita sul capo dello Stato.

Durante il suo podcast, Hildebrant ha messo in dubbio l'annuncio dell'arcivescovo di Huancayo, il cardinale Pedro Barreto, su una possibile ristrutturazione del gabinetto. «Molto presto il presidente annuncerà i cambiamenti che stanno attraversando un nuovo gabinetto e un premier che non dipende più dal partito Peru-Libre o dai gruppi attorno al presidente Castillo, questo è molto chiaro», ha detto Barreto, a cui il giornalista ha risposto evidenziando la presenza di una figura chiave.

Cardenal Barreto asegura que muchos se sienten defraudados del gobierno de Pedro Castillo

«Monsignor Pedro Barreto ignora che il problema non è che Castillo gli promette l'oro. Il problema è che Pedro Castillo lo deve a Vladimir Cerrón (...) Vediamo se il signor Cerrón gli dà il permesso di avere un nuovo gabinetto altrettanto diverso», ha detto Hildebrandt dell'influenza che l'ex governatore di Junín avrebbe potuto dare di essere una figura importante all'interno del partito che ha portato Pedro Castillo al governo.

«Non credo a nessuna parola nell'annuncio del nuovo gabinetto. Il problema è che è senza peso. Questo è ciò che vuole Vladimir Cerrón, infiltrarsi nello stato con la sua gente che è generalmente molto servile con il suo punto di vista», ha aggiunto Cesar Hildebrant.

ANNUNCI E POSIZIONI

«Monsignor Pedro Barreto dice che il Paese sta per morire, una dichiarazione che conferma ancora una volta che il clero è favorevole alla cospirazione contro il presidente», ha scritto Vladimir Cerrón sui suoi social network in risposta al cardinale per aver menzionato Peru Libre nelle sue critiche a ciò che ha sono stati i primi mesi di governo di Pedro Castillo.

«Colpo di stato ecclesiastico? Se il prete non l'ha ancora scoperto, c'è un partito che ha vinto le elezioni e il resto sarebbe l'usurpazione. L'ingerenza del clero nell'eleggere un premier o un gabinetto è totalmente inaccettabile. Il Gabinetto Barreto garantirebbe solo la convivenza subordinata del popolo con i suoi sfruttatori, ritenendola naturale e necessaria», ha aggiunto l'ex governatore sotto inchiesta.

L'esecutivo ha menzionato la possibilità di un cambio di gabinetto, ma in seguito è stato negato da un membro di esso. Tuttavia, nella notte di lunedì 18 aprile, il presidente del Consiglio dei ministri, Aníbal Torres, ha annunciato la possibilità di un cambiamento. «Ok, il gabinetto può essere ricomposto», ha detto da Cusco, zona dove la disoccupazione è stata registrata dopo il rialzo dei prezzi.

Premier Aníbal Torres anuncia la posible recomposición del gabinete

Poco più di una settimana fa, l'11 aprile, Aníbal Torres aveva escluso la possibilità della sua partenza e aveva persino descritto il gruppo di lavoro che guida come solido. «Vi informo che non ho presentato le mie dimissioni, il Consiglio dei Ministri è molto solido. Sono molto contento di questa squadra che ha lavorato per il bene del Paese», ha detto alla stampa in quanto c'erano proteste e richieste di dimissioni dei membri dell'Esecutivo da parte della popolazione.

Dall'altra parte, la deputata Patricia Chirinos ha sottolineato che un cambiamento nel gabinetto non sarebbe la cosa giusta da fare. «Ho già stabilito la mia posizione, non credo che nessun cambio di gabinetto significherà un cambiamento positivo per il Paese. Questa sarebbe la quinta volta. Abbiamo visto che ogni elezione del presidente è in peggio», ha detto in conversazione con RPP Noticias. La deputata che ha promosso il primo tentativo di posto vacante contro Pedro Castillo, ha assicurato che la sua partenza sarebbe la misura appropriata perché la vicepresidente Dina Boluarte assumesse la più alta carica politica.

CONTINUA A LEGGERE