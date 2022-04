Capitano dell'esercito ucciso da un attacco da cecchino a Catatumbo (Norte de Santander)

Un attacco alle forze di sicurezza, avvenuto a Catatumbo, nella Colombia orientale, ha provocato l'uccisione di un soldato militare da un cecchino, attaccato all'ELN, secondo un rapporto delle autorità.

Identificato come Aldrey Bonilla Rocha, il capitano dell'esercito nazionale ha svolto compiti di pattuglia, ricerca e controllo nell'area degli eventi. Il capitano Bonilla era originario del comune delle Fiandre nel dipartimento di Tolima.

Oltre a questo attacco, le Forze Militari hanno denunciato altre due azioni violente nella zona, una contro la polizia e una contro l'esercito nazionale.

Il piano delle armi è annunciato dai gaitanisti dell'autodifesa a Santander

Plan pistola en Colombia. Foto de referencia.

Il 18 aprile, il leader sociale Óscar Sampayo ha denunciato sul suo account Twitter una nuova minaccia da parte dei paramilitari contro diversi cittadini di Barrancabermeja, Santander. Il politologo ha mostrato l'opuscolo che sta già circolando per le strade della zona e annunciando un piano per diffondere il terrore.

Secondo l'opuscolo minaccioso, le forze di autodifesa gaitaniste della Colombia annunciano un piano di pistola contro spacciatori di droga, «ladri venezuelani» e persone che sarebbero collaboratori di altre bande criminali.

Riceverai un cordiale saluto dal Comandante Alexander Echevarris, che, in segno di ordinanza e impegno per il territorio, ha pubblicato e applicato quanto segue. Questo numero è ufficialmente esteso a tutta la popolazione di Barrancabermeja e lascia il giornale che da oggi dichiariamo «PIANO PISTOLA» per tutti quegli spacciatori, che ricevono ordini diretti da «ALIAS MARIHUANO», ladri venezuelani» e i diversi soggetti appartenenti all'ex banda che sono direttamente responsabile dei vari atti di violenza che si sono verificati

Il testo contiene un lungo elenco di persone che il gruppo paramilitare e terrorista minaccia di morire e le accusa di essere colpevoli di atti di violenza a Barrancabermeja.

Ma non solo minacciano altri criminali, ma l'AGC ha dichiarato guerra alla polizia, ai servitori del Sijin e al CTI. A causa della gravità delle accuse, la polizia di Magdalena Medio ha iniziato la ricerca delle persone che hanno diffuso la dichiarazione, secondo RCN Radio.

Nell'opuscolo, i paramilitari danno 48 ore a coloro che sono stati minacciati di lasciare Barrancabermeja, in quanto considerati un obiettivo militare.

Allo stesso modo, i quadranti di polizia che controllano al loro interno per finanziarsi in alleanza, come i seguenti server: SR Martinez (SUIN), Mr Torres (SUIN), Mr Anderson Parra Prada (CTI), Mr Mauricio (SINN), colonnello della polizia distrettuale di Barrancabermeja, ti chiediamo di controllare le tue pecore. A tutto quanto sopra, diamo un periodo di 48 ore per tutti quei venditori, ladri venezuelani e coloro che per lo più appartengono alla Banda «Alias Marihuano» per lasciare il territorio, li abbiamo pienamente identificati e le funzioni che ognuno svolge, e sono dichiarati OBIETTIVO MILITARE.

Leader sociali preoccupati per le minacce

In una dichiarazione, il CRY-GEAM e il comitato di partecipazione e consultazione socio-ambientale del Magdalena Medio hanno respinto e condannato gli atti di violenza che si sono verificati a Barrancabermeja.

Chiediamo chiarimenti e troviamo i responsabili degli omicidi del professor Jorge Pulgarín e del giovane Miguel Pino. Il controllo territoriale, economico e politico in Magdalena Medio e Barrancabermeja da parte del paramilitarismo dal 2005, come evidenziato da diversi rapporti di organizzazioni regionali e nazionali per i diritti umani, continua ad essere sotto l'azione o l'omissione dello Stato colombiano.

Le organizzazioni firmatarie affermano che c'è preoccupazione per l'aumento degli omicidi nei diversi comuni del Magdalena Medio.





