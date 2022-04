Apple TV+ ha pubblicato il trailer di «Now & Then», il thriller con Manolo Cardona, Marina de Tavira e altri

Cinque amici affrontano il loro oscuro passato. Dopo 20 anni, verrà finalmente alla luce il suo segreto? (Apple TV )

L'attesissimo thriller uscirà in tutto il mondo con tre episodi il 20 maggio 2022. La produzione esclusiva del servizio di streaming arriverà con nuovi episodi settimanali ogni venerdì fino al 24 giugno.

La serie è stata ambientata a Miami e girata in spagnolo e inglese. Now & Then è interpretato da un cast eccezionale, tra cui i candidati al Marine Academy Award di Tavira e Rosie Pérez, il vincitore del premio Ariel José María Yazpik, il vincitore di diversi premi Goya, Maribel Verdú; Manolo Cardona; il vincitore del premio Goya, Soledad Villamil; Premio Emmy Željko Ivanek; Jorge López, Alicia Jaziz, Dario Yazbek Bernal, Alicia Sanz, Jack Duarte e Miranda de la Serna. Come puoi vedere, per lo più attori di origine latina, di prima classe!

La storia ruota attorno alle vite di un gruppo di migliori amici del college, che cambiano per sempre, dopo un fine settimana di festa finito con uno di loro morto. Ora, 20 anni dopo, i restanti cinque sono riuniti a malincuore per una minaccia che mette a rischio i loro mondi apparentemente perfetti.

La serie proviene da Bambú Producciones e i creatori sono Ramón Campos e Gema R. Neira. Campos funge da showrunner e la serie è scritta da Neira y Campos con il suo team. Teresa Fernández Valdes e Gideon Raff sono produttori esecutivi dello spettacolo e Raff dirige anche.

La produzione si unisce a un numero crescente di Apple Originals di pluripremiati narratori mondiali , tra cui la serie Slow Horses, recentemente pubblicata e ampiamente acclamata, un thriller di spionaggio internazionale interpretato dal premio Oscar Gary Oldman; Pachinko, basato sull'acclamato romanzo, scritto e prodotto da Soo Hugh; e la commedia di successo Acapulco, recentemente rinnovata, interpretata e prodotta da Eugenio Derbez.

Now & Then uscirà anche insieme alle prossime serie tra cui Echo 3, un nuovo thriller d'azione ambientato tra il Sud America e gli Stati Uniti, scritto dal produttore e scrittore premio Oscar Mark Boal; nuove storie del regista, scrittore, produttore, direttore della fotografia e montatore vincitore di diversi Academy Awards e BAFTA Awards, Alfonso Cuarón, che attualmente ha un accordo generale per sviluppare progetti televisivi in esclusiva per Apple TV+ attraverso la sua società di produzione Esperanto Filmoj; e Midnight Family, un dramma medico in lingua spagnolo costellato di stelle, prodotto esecutivo da Pablo Larraín e Juan de Dios Larrain.

