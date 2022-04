Aníbal Torres e i suoi ultimi giorni da premier: le possibili sostituzioni del presidente del consiglio dei ministri

L'atteggiamento conflittuale che il presidente del Consiglio dei ministri, Aníbal Torres, ha mostrato in molti dei suoi interventi pubblici, da quando ha preso l'8 febbraio di quest'anno, ha generato il rifiuto in un settore del Congresso della Repubblica, che vede la censura come una possibilità per il capo del PCM di lasciare il premier. Sono gli ultimi giorni di Torres come capo del PCM e chi potrebbe essere il suo sostituto?

«È NEI SUOI ULTIMI GIORNI»

L'11 aprile, la presidente del Congresso María del Carmen Alva ha osservato che Aníbal Torres «è già nei suoi ultimi giorni». Alva ha ritenuto che la critica del primo ministro al Parlamento sull'errore di includere la faraona e il fagiano come prodotti del paniere familiare di base che sarebbe stata scagionata le accuse per IGV erano di «distogliere l'attenzione» per le polemiche del premier dichiarazioni su Adolf Hitler.

«Il premier è conflittuale quando deve cercare consenso, come lo è nei suoi ultimi giorni, su come ha fatto dichiarazioni su Hitler, che ammira, vergognose quelle dichiarazioni, ha voluto distogliere l'attenzione», ha detto.





In una linea non molto diversa, pensa il deputato Flor Pablo Medina, del partito Morado, che ha presentato una mozione di interpellanza contro il presidente del Consiglio di i ministri spiegano i motivi del coprifuoco imposto a Lima e Callao il 5 aprile, e le indagini sulle persone uccise nelle proteste per l'arresto dei vettori.

I seggi che hanno firmato l'ordine erano: Partito Morado (3), Avanza Pais (6), Azione Popolare (4), Somos Perù (2), Alleanza per il Progresso (2), Forza Popolare (2), Rinnovamento popolare (1), Insieme per il Perù (1) e Ungrouped (1, Carlos Anderson Ramírez).

Flor Pablo ha indicato che se l'iniziativa sarà ammessa e le risposte del Primo Ministro non saranno soddisfatte, verrà promossa una censura per Aníbal Torres per lasciare l'incarico.

«Spero che l'interpellanza venga data e se non soddisfano le risposte del premier, per poter procedere a una censura. Non solo è la restrizione delle libertà, ci sono anche sei morti di connazionali», ha detto in un dialogo con la tv Rpp.

Va notato che l'approvazione di una censura richiede il voto di più della metà del numero legale dei membri del Congresso; cioè 66 su 130. La partenza di Aníbal Torres su questa rotta è molto probabile.

SOSTITUZIONI

Sebbene possa essere prematuro parlare di possibili sostituzioni e che le decisioni del presidente Pedro Castillo siano talvolta imprevedibili quando si tratta di scegliere alti funzionari, si può indicare quelli che altri sono stati chiamati come possibili presidenti del Consiglio dei ministri prima di Aníbal Torres. assume l'incarico.

Qualcuno che è sempre apparso come una possibilità è Daniel Salaverry, che a marzo è stato nominato consigliere presidenziale del comitato consultivo dell'ufficio presidenziale. Salaverry ha iniziato la sua carriera con APRA e poi si è trasferito a Fuerza Popular, un partito con il quale è diventato membro del Congresso e presidente del Legislativo. Nelle ultime elezioni si è candidato alla presidenza in una formula con Martín Vizcarra. Inoltre, ha sostenuto Pedro Castillo nel secondo turno delle elezioni.

Prima che Aníbal Torres fosse nominato capo del PCM, un altro portavoce era Jorge Nieto Montesino, ex ministro della Difesa nel governo di Pedro Pablo Kuczynski e che guida il movimento politico del Buon Governo dal 2019. Parlando a Epicentro TV, Nieto ha rivelato di aver ricevuto una chiamata dal governo. «Sono stato invitato a parlare, naturalmente, ho accettato la conversazione. Dovrò scoprire di cosa vogliono parlare lì», ha detto.

Anche il possibile nuovo primo ministro potrebbe lasciare l'attuale gabinetto, come è successo con lo stesso Aníbal Torres, che in precedenza deteneva il portafoglio Giustizia. I ministri che sembrano più fedeli e che hanno la maggiore presenza nei media sono l'Interno, Alfonso Chávarry Estrada, e il ministro della Cultura, Alejandro Salas.

