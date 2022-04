Acquista il ballottaggio online e altri consigli per partecipare al FilBO 2022

Dopo due anni di passaggio alla virtualità, il pubblico della lettura tornerà a Corferias e in altri centri culturali della città per vivere di persona la Fiera internazionale del libro di Bogotá 2022. Molto è cambiato in due anni ed è importante essere preparati a vivere questa vacanza culturale in sicurezza.

Questa sarà la prima FilBO nel bel mezzo della pandemia di covid-19. Il virus ha rappresentato una seria minaccia per la vita quando è atterrato in Colombia nel marzo 2020. Pertanto, l'edizione di quell'anno ha dovuto cancellare i suoi eventi faccia a faccia pochi giorni dopo l'apertura dei battenti ed è stata anticipata praticamente mesi dopo.

Una riunione sicura tra lettori, autori ed editori è ora possibile, grazie alle misure di biosicurezza e alla vaccinazione di massa. Il quartiere fieristico dispone di spazi con una buona ventilazione e ha un protocollo di pulizia e disinfezione.

I visitatori devono solo seguire alcune semplici regole per entrare: indossare correttamente la mascherina - sopra il naso e la bocca -, mantenere le distanze sociali con le persone al di fuori della cerchia personale, rispettare la capacità e portare con sé il documento di identità più il certificato di vaccinazione con almeno due dosi. Serve la carta in cartoncino o la carta digitale ed è obbligatoria per tutti i visitatori di età superiore ai 12 anni.

Oltre a queste regole, ci sono un paio di consigli che possono essere utili ai visitatori: visita https://feriadellibro.com/ per rivedere in anticipo gli eventi a cui vuoi partecipare e acquistare i biglietti attraverso i canali digitali, in modo da non farlo mettiti in fila e assicurati il tuo ingresso.

Alcune cose non sono cambiate nelle dinamiche del FilBO e vale la pena ricordarle per rendere la visita molto più confortevole. Il primo è non portare animali domestici o cibo: all'interno del quartiere fieristico troverete una vasta gamma di snack, cibi e bevande per tutti i gusti.

D'altra parte, vale la pena portare un po 'di denaro: sebbene alcuni espositori e ristoranti abbiano dataphones o pagamenti tramite portafogli digitali, come Nequi o Daviplata, il denaro ti sarà utile per acquistare da piccoli espositori FilBO che non hanno nessuno di questi media. Le linee verranno salvate se si è in anticipo per prelevare il denaro in anticipo.

Il quartiere fieristico è abbastanza grande e affollato. Prendi in considerazione l'idea di indossare scarpe comode e di non trasportare oggetti che non ti servono o che non vuoi perdere: puoi utilizzare il servizio pacchi al momento del check-in. Inoltre, vale la pena mettere un punto d'incontro con i tuoi compagni, soprattutto se vai con i bambini.

Se è strettamente necessario trasportare apparecchiature elettroniche, come un computer o una fotocamera, ci saranno punti di registrazione all'ingresso del quartiere fieristico. Per sicurezza, vale la pena dedicare un minuto a registrare questi oggetti di valore.

Se il tuo programma lo consente, considera di visitare la fiera nei giorni feriali. Ci sono eventi ogni giorno e troverai meno folle.

Infobae Colombia ti presenterà un riepilogo dell'agenda FilBO di ogni giorno, in modo da non perdere nessuna attività che ti interessa durante i giorni in cui partecipi. Tuttavia, puoi pianificare la tua visita in anticipo.

Nella sezione Agenda del sito web di FilBO puoi pianificare ogni tua giornata con i cento eventi organizzati intorno alla letteratura, all'editing e alla creazione. Devi solo trovare l'evento di tuo interesse e fare clic su «aggiungi alla mia agenda».

Una volta scelti gli eventi di tuo interesse, clicca su «scarica la mia agenda» e avrai il tuo itinerario organizzato con date, orari e luoghi.

CONTINUA A LEGGERE: