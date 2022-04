65 milioni di euro in meno, la caduta di James Rodriguez sul mercato

Soccer Football - Emir Cup - Final - Al Sadd v Al Rayyan - Al Thumama Stadium, Al Thumama, Qatar - October 22, 2021 Al Rayyan's James Rodriguez REUTERS/Ibraheem Al Omari

Con nostalgia, i colombiani ricordano la Coppa del Mondo 2014 in Brasile quando James Rodriguez ha toccato la cima del cielo, ha preso il bottino d'oro e la Colombia ha sigillato la sua migliore prestazione in una coppa del mondo.

Dopo la sua eccezionale prestazione nei Cariocas, il Cucuteño è diventato uno dei giocatori più ambiti del momento, a tal punto che il Real Madrid ha puntato su di lui, per il quale ha pagato una cifra vicina agli 80 milioni di euro al Monaco, che aveva raggiunto una stagione prima.

Il suo primo anno alla Casa Bianca è stato un sogno, ha mostrato tutto il suo talento, ha segnato un totale di 17 gol e distribuito 18 assist con il club merengue, dove è stato un caposaldo di Carlo Ancelotti.

Otto anni dopo, James Rodriguez è lontano dal suo momento migliore, quello che lo ha portato ad essere considerato uno dei migliori calciatori del pianeta. Allo stesso modo, il suo prezzo di mercato è stato notevolmente svalutato.

Potrebbe interessarti: conosci il mazzo di allenatori per sostituire Reinaldo Rueda nella nazionale colombiana

Attualmente, il record di Envigado, secondo Transfermarkt, è valutato in 15 milioni di euro, ben al di sotto di quello che il Real Madrid ha pagato all'epoca per i '10 ′ della nazionale colombiana.

La verità è che sia gli infortuni che alcune situazioni extra-sportive hanno colpito James, che ha perso importanza al Real Madrid con l'arrivo di Rafa Benítez e che non è mai piaciuto il francese Zinedine Zidane, che nonostante i suoi elogi per il colombiano nelle conferenze stampa, le sue decisioni sul campo hanno dimostrato tutto contrario.

Per la stagione 2017/2018, l'ExPorto del Portogallo è stato ceduto in prestito al Bayern Monaco in Germania dove era appena atterrato l'italiano Carlo Ancelotti, che lo ha chiesto e ha mostrato di nuovo qualità, ma il suo quadro è cambiato quando l'allenatore ha lasciato l'incarico ed è arrivato il croato Niko Kovač, con il quale ha perso la sua rilevanza nella squadra bavarese.

Dopo due stagioni in Bundesliga, James è tornato a Madrid nonostante le intenzioni del Bayern di rendere effettiva l'opzione di acquisto, respinta dal colombiano, che ha espresso il suo disagio per il clima del Paese europeo.

Dopo il suo tentativo fallito di guadagnare un posto al Real Madrid, James è stato firmato dall'Everton della Premier League grazie nuovamente alla richiesta espressa di Carlo Ancelotti, e nella sua unica stagione con i Toffes ha segnato sei gol e ha dato sei assist.

Tuttavia, gli infortuni non gli hanno permesso di avere una migliore stagione nel campionato inglese e nonostante il suo desiderio di continuare con la squadra del Liverpool, Rafa Benitez non ce l'aveva tra i suoi piani, quindi ha dovuto cercare nuovi orizzonti.

Infine, il giocatore di caffè è finito per atterrare nel campionato del Qatar per giocare con Al-Rayyan con il quale ha giocato un totale di 15 partite, segnato cinque gol e dato sei assist. Tuttavia, James ha espresso in più di un'occasione il suo interesse a tornare nel vecchio continente.

CONTINUA A LEGGERE:

Nuovi dettagli sull'incidente di Freddy Rincón: chi guidava l'auto e i legami con le donne coinvolte nel incidente