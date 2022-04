Vanessa Terkes e George Forsyth: La fugace storia d"amore che si è conclusa con una denuncia per violenza

Vanessa Terkes e George Forsyth è stata una delle coppie più controverse dello spettacolo peruviano business tra il 2017 e il 2019. Entrambi sono contenti della loro storia d'amore che è arrivata all'altare poco dopo essersi innamorati. Tuttavia, non è stata tutta felicità e hanno annunciato la loro rottura poco dopo il matrimonio, che includeva accuse di violenza familiare.

Al giorno d'oggi, entrambi sono contenti dei rispettivi partner. Tuttavia, la loro scandalosa separazione è stata segnata nella memoria di migliaia di peruviani e negli archivi dei media.

COME SI SONO INNAMORATI E QUANDO SI SONO SPOSATI?

L'attrice ed ex calciatrice si sono viste per la prima volta nel 2017 nel famoso reality show della competizione «El Dorado» trasmesso su Latina Televisión. Sebbene appartenessero a squadre diverse, questo non ha impedito loro di conoscersi e di iniziare a frequentarsi. Cominciarono le voci di una possibile storia d"amore e nel novembre dello stesso anno furono colti insieme molto romantici a Cusco.

Nonostante sia stato registrato, nessuno dei due ha confermato nulla fino a metà gennaio 2018 quando il sindaco di La Victoria ha annunciato di avere una relazione con l'artista nazionale. Questo è diventato noto attraverso i loro social network con l'immagine di entrambi i baci sulla spiaggia di Tulum, in Messico.

Nonostante Vanessa Terkes abbia trascorso diversi mesi nel paese azteco, dovendo adempiere ai suoi impegni concordati con Televisa, l'amore a distanza non era un impedimento per i due che volevano fidanzarsi e passare alla fila dei coniugi.

È così che il 25 agosto 2018 si sono sposati come civili nel comune di La Victoria, quando l'ex arciere correva per diventare sindaco di quel distretto. È stata la stessa Vanessa a condividere il momento preciso in cui dice il tradizionale «Sì, lo voglio». L'allora coppia felice è stata applaudita da tutti i partecipanti.

Questo matrimonio è stato messo in discussione da molti, poiché si diceva che si sarebbe tenuto per interessi politici al fine di ottenere più voti dai cittadini di quella comune. Tuttavia, hanno ignorato e affermato che «erano puro amore».

Ecco perché, il 15 settembre, il tanto atteso «Sì» si è ripresentato nel loro matrimonio religioso celebrato nella Basilica di San Pietro, nel centro di Lima, in compagnia dei loro familiari, amici e seguaci della coppia.

COME È FINITO IL TUO MATRIMONIO?

Tutto è iniziato quando George Forsayth ha assunto la sua carica pubblica come sindaco del distretto di La Victoria nel gennaio 2019. Si è ipotizzata una possibile separazione, ma entrambi hanno smentito le voci sui loro social network.

Tuttavia, l'8 maggio dello stesso anno Vanessa Terkes pubblicò una dichiarazione che confermava la fine del suo matrimonio con il politico. «Voglio dirti che nel mio matrimonio come con mio marito ho sempre dato amore, tempo e rispetto per il beneficio di prendermi cura della nostra casa. Sfortunatamente, gli affari molto interni e privati di una coppia, mi fanno oggi prendere la triste decisione di separarmi per la mia tranquillità emotiva».

Inoltre, venerdì 31 maggio, l'attrice si è recata al Pubblico Ministero per formalizzare la sua denuncia contro l'allora sindaco per violenza familiare. Parlando alla stampa, l'avvocato dell'artista ha rivelato di aver subito abusi psicologici nei primi giorni del suo matrimonio.

Il caso è diventato mediatico da quando Terkes è stata intervistata da Milagros Leiva e ha fornito i dettagli della denuncia che ha fatto al suo ex compagno. Secondo lui e tra le sue confessioni più ricordate, Forsyth gli disse che «era inutile e che era una schifezza di persona».

Da parte sua, l'ex giocatore non ha taciuto e con un messaggio sul suo account Twitter ha respinto il maltrattamento delle donne. Il matrimonio di Vanessa Terkes con George Forsyth è durato solo 8 mesi e il loro divorzio è stato ufficializzato nell'agosto 2021.

