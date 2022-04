Una calzatura adeguata è essenziale per godersi le escursioni

ARCHIVO - Para las largas caminatas del senderismo es importante elegir un calzado que se adapte perfectamente al pie. Foto: Matthias Balk/dpa

La scelta delle calzature giuste è essenziale per l'escursionismo. Gli esperti della rivista specializzata «Outdoor-Magazin» spiegano i punti più importanti da considerare quando si provano le scarpe per questa attività all'aperto. La punta non deve premere, né verso l'alto né sui lati. Inoltre, le dita non devono mai entrare in collisione con la parte anteriore. Questo vale anche se quando si cammina il piede colpisce qualcosa. Secondo la pubblicazione, il tallone dovrebbe stare bene sul retro della scarpa, impedendo al piede di scivolare lateralmente o verso l'alto, altrimenti potrebbe influire sulla sicurezza nel passo. Un semplice consiglio: la calzata dei talloni può essere facilmente controllata salendo le scale o anche mettendo la punta della scarpa su un piolo della scala. Il collo del piede e la lingua della scarpa devono essere morbidi e non devono essere percepiti quando si cammina. Non dovrebbe essere troppo largo, soprattutto per gli escursionisti con le gambe sottili. Quando il cordoncino è stretto, la linguetta non deve premere sul collo del piede. In nessun modo i lacci devono essere percepiti attraverso l'imbottitura della linguetta. Per scegliere la calzatura giusta devi prenderti del tempo. L'ideale è camminare tra i cinque ei dieci minuti, in cui il ritmo cambia, a volte più lento, a volte più veloce, oppure correre e frenare bruscamente. Colpendo il puntale a terra, puoi verificare che le dita dei piedi non entrino in collisione con la parte anteriore della scarpa. Il momento migliore della giornata per provare le scarpe è il pomeriggio. «È quando i piedi sono già un po' gonfi per lo sforzo della giornata, come lo saranno dopo una passeggiata», spiega Frank Wacker, esperto di attrezzature Outdoor-Magazin. Secondo la pubblicazione, anche questi aspetti dovrebbero essere presi in considerazione: le le scarpe diventano morbide dopo l'uso? Esistono modelli più stretti o più larghi? La suola può essere cambiata? Esistono modelli per un supporto migliore? D'altra parte, quando acquisti scarpe da trekking devi anche scoprire quali ramponi si adattano alle calzature. dpa