Un reality show che prepara le persone al momento della morte? Peacock lo farà accadere

Molti reality show trasformano la vita delle persone, ma The Gentle Art of Swedish Death Cleaning è piuttosto particolare, ed è basato sul best-seller dell'autrice svedese Margareta Magnusson intitolato con lo stesso nome, del 2017. Tuttavia, per il momento, Peacock della NBC Universal, ha commissionato la serie senza copione della stessa.

Secondo Peacock: «La serie sarà protagonista di un» addetto alle pulizie svedese «, che aiuterà le persone a organizzare e demistificare le loro case, vite e relazioni; permettendo loro di prepararsi alla morte mentre si godono la vita».

Il New York Times ha descritto il libro come «un manuale su come ridurre le tue cose prima di morire, in modo che non appesantiscano la tua famiglia».

«In questa serie, gli spettatori intraprenderanno un viaggio onesto ed emotivo mentre guardano la gente comune vincere le loro peggiori paure e scoprire chi sono veramente all'interno», ha detto Rod Aissa, vicepresidente esecutivo dei contenuti senza copione presso NBC Universal Television & Streaming. «Speriamo che la nostra serie compassionevole e dinamica scateni la conversazione in ogni casa e rompa lo stigma intorno alla mortalità e la dura realtà di lasciare andare le cose», ha detto.

«The Gentle Art of Swedish Death Cleaning ci ricorda di concentrarci su ciò che è veramente importante, e non siamo riusciti a trovare una squadra migliore per fare questo viaggio di Peacock», ha aggiunto Poehler, che racconterà anche ogni episodio.

Il pulitore svedese della morte - che non è stato ancora eletto - «sconvolgerà ogni casa mentre scoprirà e annullerà decenni di collezionismo. Con la loro spiccata sensibilità svedese, liberano ogni persona dal disturbo della loro vita e permettono loro di trasmettere i loro ricordi più preziosi ai loro parenti, amici o vicini di casa. Lungo la strada, gli spettatori intraprenderanno un viaggio con ogni individuo mentre ricordano chi erano una volta, scopriranno chi dovrebbero essere e navigheranno come vogliono essere ricordati»; ha concluso il produttore.

La serie è coprodotta da Universal Television Alternative Studio. Poehler e Kate Arend saranno produttori esecutivi insieme a Collins, Michael Williams, Rob Eric e Renata Lombardo. Magnusson sarà anche produttore esecutivo insieme a Jane Magnusson, Stephen M. Morrison, Faye Stapleton e Susanna Lea.

