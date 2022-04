Riforma del potere: i deputati del PRI respingono l'iniziativa per violazioni degli accordi internazionali

Alejandro Moreno of the opposition party PRI speaks as members of the opposition stand ad hold placards during the legislative session to vote on the constitutional reform of the electricity sector defended by Mexico's President Andres Manuel Lopez Obrador, who wants to strengthen state control of the electricity market at the expense of private operators, at the Mexican Congress, in Mexico City, Mexico April 17, 2022. REUTERS/Luis Cortes

Dopo aver fatto parte della delegazione che è salita sul podio della Camera dei Deputati mentre Alejandro Moreno ha consegnato un messaggio a nome del banco PRI, Marco Mendoza, membro del gruppo parlamentare, ha difeso la proposta del partito a cui appartiene.

In un'intervista a Infobae Mexico, il deputato multimembro del Partito della Rivoluzione Istituzionale, Marco Mendoza, ha affermato che l'iniziativa di riforma elettrica presentata dal presidente Andrés Manuel López Obrador viola vari regolamenti internazionali, uno dei motivi per cui il suo parlamentare si rifiuta di votare a favore dell'emendamento costituzionale.

Uno dei principali trattati internazionali identificati dal legislatore è l'accordo di Parigi, firmato nel dicembre 2015, e in cui i membri della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici si sono impegnati ad agire per cercare di invertire il cambiamento climatico causato dall'uomo attività.

Il legislatore ha assicurato che, se l'emendamento costituzionale sarà approvato, si farà un passo indietro in materia ambientale, poiché la riforma prevede la produzione di energia attraverso processi altamente inquinanti, contrariamente a quello presentato dai legislatori della Coalizione Going for Mexico.

El diputado señaló errores en la propuesta de Reforma Eléctrica (Foto: Marco Mendoza)

Marco Mendoza ha presentato la sua iniziativa di riforma elettrica lo scorso marzo, che è stata notata per le sue presunte somiglianze con quella del presidente, che ha fatto sì che il gruppo parlamentare del Partito Rivoluzionario Istituzionale si dissipasse dalla proposta.

«Il Gruppo parlamentare del Partito Rivoluzionario Istituzionale (GPPRI) afferma che l'iniziativa che riforma e aggiunge gli articoli 25, 27 e 28 della Costituzione politica degli Stati Uniti messicani, in materia di elettricità, firmata dal deputato federale Marco Mendoza e pubblicata nella Gazzetta del La Camera dei Deputati oggi, era a titolo personale e non rappresenta la posizione di questo banco o la leadership nazionale di questo istituto politico «, ha detto la Camera dei Deputati, attraverso il suo sito ufficiale, ha affermato che la dichiarazione è stata rilasciata sotto le istruzioni di Alejandro Moreno , presidente del PRI.

Il legislatore ha negato che ci siano rappresaglie all'interno del partito per coloro che esprimono un'ideologia diversa da quella presentata dai leader e dai leader del PRI, ma ha fatto notare che, essendo parte di un'organizzazione politica, è soggetto agli statuti che gli sono stati ordinati.

(Foto: Cuartoscuro) Daniel Augusto | Daniel Augusto

Per questo motivo, il deputato ha negato che i legislatori del PRI abbiano espresso il loro voto sulla base delle sanzioni che potrebbero ricevere all'interno del partito, come le varie dichiarazioni contro Carlos Aysa, che si è espresso a favore della riforma elettrica ed è stato successivamente squalificato da alti dirigenti del PRI.

D'altra parte, il vice Marco Mendoza è stato interrogato sulle accuse di presunti conflitti di interesse contro due deputati dei suoi partiti alleati, Edna Díaz del PRD, e Margarita Zavala, del PAN.

Il legislatore ha assicurato che le accuse contro le donne deputate erano solo una strategia per ritardare la discussione e il successivo voto sulla riforma elettrica, che i membri del suo banco non erano interessati, poiché sono installati nelle vicinanze della Camera dei Deputati.

Marco Mendoza è arrivato in compagnia del banco PRI nei locali del Palazzo Legislativo un giorno prima del voto, poiché il partito ha assicurato che sarebbero stati installati con coperte e cuscini per dormire sul posto, evitando così l'approvazione anticipata della proposta presidenziale.

