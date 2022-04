Miguel Herrera ha elogiato la squadra Tigres:» Il più grande che abbia mai dovuto dirigere»

Nicolás López (d) y el entrenador Miguel Herrera de Tigres celebran un gol ante Juárez, hoy, durante un partido correspondiente a la jornada 17 del Torneo Apertura 2021 disputado en el Estadio Universitario, en Monterrey (México). EFE/Miguel Sierra

Tre giorni prima della fine del turno regolare della Liga MX Clausura 2022, la squadra Tigres si è assicurata il comando nella classifica generale e si avvicinerebbe alla qualificazione automatica per il campionato. Il lavoro di Miguel Herrera nella direzione tecnica del club è stato come previsto e prima ancora, Piojo Herrera ha riconosciuto l'intera squadra.

In una conferenza stampa, Herrera ha assicurato che Tigres è diventato il club dei suoi sogni e ha elogiato la qualità della squadra che ha attualmente, poiché ha assicurato che è «la più grande» che abbia mai gestito durante la sua carriera di allenatore di calcio.

Ha spiegato che fin dall'inizio della sua carriera di allenatore ha cercato di essere il timoniere dei grandi club e con il suo arrivo nella squadra di Nuevo León avrebbe raggiunto quell'obiettivo, quindi ha condiviso l'orgoglio generato da ciò che ha raggiunto finora con i regiomontani, come ha spiegato:

«Sognare una squadra così vasta, vale a dire che dovrei guidare le squadre più grandi. Ho dovuto guidare le squadre più importanti, America, Monterrey, oggi Tigres; sono molto orgoglioso di essere qui con una squadra molto numerosa, la squadra più numerosa che ho dovuto guidare senza dubbio».

D'altra parte, Herrera ha ricapitolato gli obiettivi che si era prefissato prima di diventare un famoso allenatore messicano perché nei suoi primi giorni ha perseguito l'obiettivo di far sì che il club raggiunto lo ascoltasse con le sue indicazioni e che si riflettevano nell'area di gioco.

«Quando ho iniziato come allenatore, sognavo che la squadra mi ascoltasse e catturasse ciò che faccio in campo. Volevo vedere una squadra che facesse tutto quello che volevo vedere su un campo nella parte offensiva, sulla parte difensiva, sui corsi, sul gioco della palla, sul set ball, tutte le cose che hai in testa e cercassi di catturarle giorno per giorno con il lavoro settimanale», ha detto.





