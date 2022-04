Le riserve militari e di polizia annunciano il sostegno a Federico Gutiérrez

L'estrema destra continua a chiudere i ranghi attorno al candidato Federico Gutierrez. Il 17 aprile, gli ufficiali dell'esercito della riserva attiva delle forze militari, il generale in pensione Jorge Mora Rangel, hanno annunciato il loro sostegno al candidato presidenziale.

Rangel è stato uno dei negoziatori durante il processo di pace tra lo Stato e la guerriglia delle FARC, ma questa domenica ha deciso di accompagnare il candidato del Team per la Colombia e lo ha annunciato in un comunicato.

Il documento è stato firmato anche dal generale della riserva attiva, Fernando González, che ha assicurato che i militari in pensione parteciperanno attivamente alla presidenza di Gutierrez.

Nell'avviso, l'esercito di destra ha assicurato che il candidato presidenziale ha le soluzioni ai problemi della Colombia e ha colto l'occasione per attaccare Gustavo Petro senza menzionarlo.

Questo martedì 29 marzo, l'Associazione colombiana dei camionisti (ACC) ha annunciato la sua adesione alla campagna dell'ex sindaco di Medellin e candidato presidenziale del Team per la Colombia, Federico Gutiérrez, due mesi dopo il primo turno presidenziale si terrà.

In una lettera, l'ACC ha riferito che più di 370.000 camionisti che fanno parte di questa associazione stavano approfittando del progetto nazionale proposto dal candidato della coalizione di destra, che si presenta come il contendente alle urne del leader dell'opposizione e candidato presidenziale del Patto storico, Gustavo Petro, che guida i sondaggi sull'intenzione di votare nel Paese.

«Abbiamo aderito alla campagna di Federico Gutiérrez per la presidenza, poiché ci sono due tipi di paesi tra cui scegliere: il paese con la verità e la democrazia, o quello delle menzogne, ci governeranno. Il trasporto merci è un alleato per la democrazia e la legalità per andare avanti», ha detto il presidente nazionale del sindacato dei camionisti, Alfonso Medrano, che ha lanciato puja contro il leader dell'opposizione.

Questo annuncio è stato rilasciato al termine dell'incontro tra i membri del Consiglio di amministrazione nazionale dell'ACC e il candidato della squadra per la Colombia, che ha superato i due milioni di voti nella consultazione interna che lo ha consolidato come candidato della coalizione di destra, notando che era fiducioso nella sua capacità «non solo di unirsi, ma di affrontare sfide come garantire la sicurezza, l'economia e la stabilità sociale» nel Paese.

Nel mezzo dell'incontro, a cui hanno partecipato le 18 sezioni del territorio nazionale, hanno espresso le loro principali preoccupazioni riguardo alle situazioni affrontate dal sindacato legate, in particolare, alla sicurezza stradale nel Paese e ai pedaggi, alcune delle domande storiche dei camionisti, un settore che genera di più più di un milione e quattrocentomila posti di lavoro e rappresenta il 5% del PIL.

«Lavorerò sempre con il buon senso, il mio settore è la Colombia, che il paese sta andando bene. Rafforzeremo i settori legali, sono dalla parte dei lavoratori del paese. Grazie per la fiducia», ha detto 'Fico' Gutiérrez da parte sua dopo aver appreso del sostegno dell'associazione.

