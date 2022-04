L'Atalanta con Zatapa e Muriel è caduta sull'Hellas Verona e ha impegnato la qualificazione ai tornei europei

Soccer Football - Europa League - Quarter Final - Second Leg - Atalanta v RB Leipzig - Stadio Atleti Azzurri, Bergamo, Italy - April 14, 2022 Atalanta's Duvan Zapata REUTERS/Daniele Mascolo

Dopo l'eliminazione contro l'RB Leizipg nei quarti di finale di Europa League, l'Atalanta ha voluto tornare sulla strada della vittoria in Serie A contro l'Hellas Verona per la 33a giornata.

Quelli guidati da Gian Piero Gasperini non vincono dal campionato italiano dal 20 marzo, quando hanno sconfitto il Bologna per la minima differenza alla trentesima giornata con il punteggio di Moustapha Cisse.

Da quel momento in poi, la squadra bergamasca ha subito per il campionato italiano due sconfitte consecutive contro il Napoli in casa 3-1 e 2-1 contro il Sassuolo come ospite.

Inoltre, l'Atalanta, che aveva Duván Zapata fin dall'inizio mentre Luis Fernando Muriel partiva sulla panchina dei sostituti, doveva fare i conti per non perdere di vista le posizioni europee.

Nei primi minuti entrambe le squadre erano molto attive e nel corso delle cinque sarebbe arrivata la prima occasione dopo un passaggio di Duván Zapata per Ruslan Malinovskiy, che ha sparato a sinistra, ma Lorenzo Montipo è stato attento ad evitare la caduta del suo portico.

Un minuto dopo Duván Zapata si è avvicinato dopo un cross dalla sinistra di José Luis Palomino, che il colombiano ha collegato di testa per primo, ma il calcio è andato via.

Nei 24 minuti di gioco, Hellas Verona ha avuto una chiara scelta di gol dopo che Marcos Faraoni ha schiantato la palla sul bastone dopo un cross di Darko Lazovic.

Al minuto 26, l'Hellas era vicino alla prima partita dopo un calcio di punizione di Gianluca Capriari con un destro che si è schiantato in orizzontale. Il 10 del visitatore sarebbe di nuovo protagonista dopo un passaggio per Gio Simeone, che lo ha colpito a sinistra a livello del suolo, ma Juan Musso ha salvato l'Atalanta.

Tuttavia, prima di andare negli spogliatoi, l'Hellas avrebbe aperto il conto tramite Federico Ceccherini, che si è diretto dopo un cross di Gio Simeone. L'obiettivo doveva essere rivisto dal VAR, per analizzare la posizione del difensore centrale.

Nel tempo di rifornimento Duván Zapata aveva un'opzione dopo un tiro destro che ha deviato il portiere da Hellas ma il giudice non ha dato un calcio d'angolo.

Il secondo gol dell'Hellas Verona sarebbe arrivato nei 54 minuti dopo un autogol di Teun Koopmeiners dopo un tiro di Ivan Ilic, il calcio ha colpito l'addome dell'olandese per entrare in porta.

Con la doppietta in meno, Gasperini manda in campo Luis Fernando Muriel, che poteva fare poco nei minuti rimanenti, dove l'Hellas Verona era più vicina al terzo posto rispetto all'Atalanta allo sconto.

Tuttavia, dopo 82 minuti Giorgio Scalvini ha guidato 2-1 dopo un cross in area di Davide Zappacosta per riportare l'Atalanta in partita.

Con questa sconfitta, l'Atalanta è ottava in Serie A con 51 punti cinque dietro la Lazio, che si colloca al sesto posto in Europa Conference League la prossima stagione.

Sabato prossimo la squadra di Duván Zapata e Luis Muriel giocherà contro il Venezia per la 34esima data della Serie, dove dovranno vincere per porre fine alla serie negativa.

