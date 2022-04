L'assistenza di lusso di Juan Fernando Quintero che ha dato al River Plate la vittoria nella lega argentina

Il River Plate continua la sua buona prestazione dopo il decimo round della Lega professionistica argentina. La squadra guidata da Marcelo Gallardo ha vinto 2-1 questa domenica contro il Banfield allo stadio Florencio Solá con la partecipazione stellare del colombiano Juan Fernando Quintero.

La squadra «Millionario» ha dovuto lavorare per portargli i tre punti durante la loro visita al «Drill», poiché, dal primo minuto, la partita è diventata frizionale, impedendo a River di generare un'azione collettiva. «The Crusader Band» aveva alcuni approcci pericolosi, tuttavia non poteva renderli concreti.

La prima celebrazione della partita è arrivata al 23° minuto, dopo un errore del portiere Franco Armani. È andato alla ricerca di un cross ma ha lasciato cadere la palla, con la quale l'attaccante di Banfield, Amos Jeremias Perales, ne ha approfittato e ha segnato il suo primo gol da professionista. Nel resto del primo tempo, River ha avuto difficoltà a trovare l'uguaglianza e il locale è diventato forte dall'ordine in difesa.

Il punteggio del pareggio (54') è arrivato dopo un rigore controverso. Il terzino Franco Quinteros, di Banfield, è saltato e ha sbagliato un colpo di testa, tuttavia, quando è caduto, il calcio lo ha colpito al braccio. La gente del posto ha sostenuto che l'arto era in una posizione naturale, ma il giudice centrale si è rivolto al VAR e ha finito per sanzionare la pena massima. Il volante argentino, Enzo Fernández, è stato responsabile della raccolta e dell'uguaglianza sul tabellone.

Il volantino della squadra colombiana è entrato al 59esimo minuto e non ci ha messo molto a mostrare le sue qualità. Nel 66', Quintero ha fatto coppia con Fernández e, dopo essersi mobilitato con la palla sulla mezzaluna dell'area grande, ha fatto trapelare un passaggio per Matías Suarez, che ha corso all'altezza del dischetto. Dopo aver guadagnato spazio, l'attaccante del River Plate ha definito con forza la tuta destra del portiere Enrique Bologna.

I media locali hanno dato buoni voti al lavoro del volante di Antioquia in modo che la squadra potesse recuperare la circolazione della palla e generare spazi sul campo di Banfield. Il 'Taladro' non è riuscito a rimettersi in carreggiata, e anche a 10 minuti dalla fine della partita, il difensore Luciano Lollo è stato espulso.

Dopo l'impegno, all'allenatore, Marcelo Gallardo, è stato chiesto il motivo per cui Quintero non è un antipasto, capisco che, in diverse occasioni, è stata la soluzione proveniente dalla banca supplente. A proposito di questo problema, l'allenatore ha detto che gli chiede più impegno rispetto agli altri giocatori a causa delle condizioni tecniche che ha:

«'Juanfer' è per noi il giocatore in franchising con ruoli specifici. In una partita di attrito, che anche con un uomo in più non riuscivamo a controllare la festa... Ora il genio che ha fatto nel gol di Suarez ti segna quello che è. Ma pretendo di più da Juanfer perché è il nostro giocatore diverso, diverso», ha detto.

«Se mi dimostrasse di poter fare quello che fa con più continuità, sarebbe un giocatore che si mette da solo a giocare più a lungo. E a volte ho bisogno che tu giochi più a lungo. Quando capirà che sarà sempre più importante e assumerà la continuità del gioco come una grande responsabilità, non escludo affatto che possa entrare in squadra e giocare più a lungo», ha concluso Gallardo in conferenza stampa.

Dopo la vittoria, River Plate rimane secondo nella Professional League argentina con 22 punti, due in meno rispetto al leader Racing de Avellaneda. Inoltre, ha accumulato la sua terza vittoria consecutiva dopo la caduta contro il Boca Juniors il 20 marzo. Alla prossima data, il gruppo «Millionario» affronterà Talleres de Córdoba come visitatore (mercoledì 20 aprile).

