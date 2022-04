La Russia e il disprezzo per i suoi coscritti in Ucraina: quanti sono annegati nella Moskva e perché non informare le famiglie

Crew members from the sunken missile cruiser Moskva line up for a meeting with the head of the Russian navy, Admiral Nikolai Yevmenov, in Sevastopol, Crimea, in this still image taken from a video released on April 16, 2022. Russian Defence Ministry/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT

«Abbiamo bisogno di risposte. Aveva solo 19 anni, era un coscritto. Non mi hanno detto nient'altro, nessuna informazione o quando sarebbe stato il funerale. Sono sicuro che non è l'unico». L'angoscia disperata emerge dalla bocca di Yulia Tsyvova, la madre di Andrei, uno dei marinai annegato dopo l'affondamento di Moskva, l'incrociatore russo di fronte alla costa del Mar Nero di Odessa e che è stato colpito il 13 aprile da due missili ucraini, presumibilmente del tipo Nettuno.

Mosca si è affrettata a fornire false informazioni su quanto accaduto . Una delle tante fake news che diffonde durante la sanguinosa invasione del Paese confinante. Ha sottolineato che era stato un incendio nella stanza delle munizioni, che l'evacuazione era stata complessa a causa di onde e tempeste che rendevano difficile salvare e spegnere l'incendio. Poi ha negato che fosse affondato.

Pochi giorni dopo ha rettificato le informazioni: l'ammiraglia della flotta di Vladimir Putin giaceva sul fondo del mare, inutilizzabile. Con esso dozzine o centinaia si sono precipitati sul fondo del mare? - di marinai che non sono riusciti a fuggire o sono stati uccisi dall'esplosione. Non ci sono ancora dati ufficiali sul numero di morti, feriti e sulle circostanze in cui è avvenuta un'evacuazione forse caotica .

Yulia ha ricevuto la chiamata dalle autorità della Marina lunedì, secondo The Guardian. Cinque giorni dopo l'incredibile notizia diffusa in tutto il mondo. In quel periodo, la donna - disperata come ogni madre - chiamò innumerevoli volte quante persone le si avvicinarono dal Ministero della Difesa per cercare di scoprire cosa fosse successo al figlio, che era stato convocato da «La Madre Patria» per una presunta «missione militare speciale» che ha provocato un'invasione e una guerra.

El Moskva severamente dañado y en proceso de hundirse en el Mar Negro, tras ser impactado presumiblemente por dos misiles Neptuno disparados por Ucrania. Rusia aún no informó la cantidad de muertos que se produjeron por el hundimiento y los familiares están desesperados.

Come Andrei, decine di migliaia di giovani tra i 18 e i 19 anni sono stati costretti ad entrare in quell'inferno senza condividere le cause della missione . Finora, la Russia ha riconosciuto la morte di 21mila soldati in Ucraina. Tuttavia, non ci sono ancora informazioni ufficiali su quanti siano morti nell'affondamento della Moskva. Almeno 510 famiglie sono in attesa di risposte per scoprire quale sia stato il destino dei loro figli dopo il sanguinoso impatto di Nettuno.

Quel numero, un'umiliazione per la Russia, rimane il segreto assoluto. Finora solo la morte di Andrei e di un altro coscritto è stata confermata dalle autorità in quel contrattacco ucraino. Il Cremlino non sembra interessato al duello dei suoi soldati.

«Questo regime non è mai stato molto trasparente sulle vittime. Gran parte di questo ha precedenti e non è qualcosa di molto nuovo o molto sorprendente», ha detto Alexander Gabuev del Carnegie Center di Mosca a quel giornale inglese. Si riferiva alle operazioni militari in Ucraina e Siria o alle «indagini» sugli attacchi a Beslan e al teatro Dubrovka.

ARCHIVO: El crucero de misiles guiados de la Armada rusa Moskva navega de regreso a un puerto después de rastrear buques de guerra de la OTAN en el Mar Negro, en el puerto de Sebastopol, Crimea, 16 de noviembre de 2021 (Reuters) REUTERS

Dmitry Shkrebets ha un figlio perduto in azione. Era un cuoco a Moskva. Gli è stato detto che suo figlio era «perso in azione». «Come può essere? », si chiede. «Hanno detto che l'intero equipaggio è stato evacuato. È una bugia! Una bugia crudele e cinica! ».

«Stiamo cercando tutti i bambini bruciati», ha detto Irina - la moglie di Shkrebets - al media russo Insider, uno dei pochi indipendenti sopravvissuti. Ha visto un'immagine di almeno 200 feriti per vedere se riusciva a trovare suo figlio. «Non so dirti quanto sia stato difficile, ma non sono riuscito a trovare il mio. C'erano solo 200 persone e ce n'erano più di 500 a bordo della nave da crociera. Dov'erano gli altri? Abbiamo cercato Krasnodar e ovunque abbiamo chiamato tutti i posti, ma non siamo riusciti a trovarlo».

Testimonial spaventose

La dichiarazione di un marinaio coscritto che ha assistito all'attacco a Moskva è stata rivelata da Novaya Gazeta, il principale media investigativo russo, che ora opera dall'esterno del paese dopo essere stato imbavagliato da Putin.

L'anonimo sopravvissuto ha raccontato alla madre in lacrime che almeno 40 membri dell'equipaggio sono morti nell'attacco, con «molti dispersi» e mutilati con arti persi. «La prima volta che l'ho sentito è stato il 15 aprile, due giorni dopo l'incidente», ha detto la madre.

«Mio figlio ha detto che la nave da crociera è stata colpita da terra, dalla parte ucraina, perché l'incendio a bordo non sarebbe iniziato senza un motivo», ha aggiunto. «Ci sono persone uccise, ferite e scomparse», ha detto. «Mio figlio mi ha chiamato non appena hanno dato a tutti i telefoni [dopo che sono stati salvati]. I loro documenti e telefoni erano sulla nave da crociera [affondata]».

«Mi ha chiamato e ha pianto per quello che aveva visto. È stato orribile. Chiaramente, non tutti sono sopravvissuti».

La donna ha detto: «La maggior parte dei feriti ha gli arti strappati, a causa di esplosioni di missili e munizioni detonate. Disse: «Mamochka, non avrei mai pensato di finire in un tale casino in tempi apparentemente pacifici. Non ti dirò nemmeno i dettagli di ciò che ho visto, è stato così orrendo».

«Non voglio condividere il suo nome perché ho paura di fare del male a mio figlio», ha aggiunto la donna, disperata. «Hanno firmato accordi di riservatezza prima di salire a bordo della crociera. Ti prego di capirmi, sono terrorizzata. Sono pietrificato e non so come aspetterò che mio figlio ritorni».

CONTINUA A LEGGERE: