La polizia ecuadoriana ha trovato 2,4 tonnellate di cocaina in un contenitore di banane diretto in Belgio

La polizia ecuadoriana ha sequestrato 2,4 tonnellate di cocaina che era nascosta in un contenitore di banane trasformate che dovevano essere inviate in Belgio, ha annunciato il Ministero degli Interni. L'alcaloide sarebbe valutato a $5 milioni a livello locale e $92 milioni all'estero, secondo fonti della polizia.

Durante le procedure di controllo, il personale antidroga ha separato il carico per l'ispezione e, quando esaminato con l'aiuto di un cane addestrato, ha trovato 31 sacchi etichettati con l'emblema di un animale di peluche nascosto in sacchetti di plastica. In questi pacchetti sono stati conservati 2.461 pacchetti di cocaina. L'istituzione ha dichiarato sul suo account Twitter che il suo cane Iro ha annusato la spedizione che ha permesso il sequestro delle 2,4 tonnellate di cocaina, domenica scorsa.

La scoperta è avvenuta durante l'ispezione di una spedizione di banane trasformate che si stava preparando per l'esportazione da un porto di Guayaquil, a sud-ovest di Quito, con accesso all'Oceano Pacifico. Una persona è stata arrestata dopo l'operazione. È il rappresentante legale di un'azienda produttrice di chifle (una frittura fatta con banane e servita come guarnizione o come spuntino in Ecuador). I pacchetti di cocaina erano nascosti nei sacchetti per bambini. La società chifles è domiciliata a Guayaquil.

Il farmaco è stato confezionato in 2.461 involucri, nascosti in cartoni di banane, che è uno dei più importanti prodotti agricoli di esportazione dell'Ecuador. Un totale di 24 milioni di dosi è stato impedito di raggiungere le loro destinazioni nei mercati internazionali dopo lo sbarco ad Anversa in Belgio, secondo la polizia nazionale ecuadoriana.

Finora nel 2022 sono state sequestrate 34 tonnellate di alcaloidi, mentre nello stesso periodo del 2021 sono state sequestrate 18 tonnellate, che ne rappresentano quasi la metà. Solo via mare sono state sequestrate 25 tonnellate, il doppio delle 12 registrate contemporaneamente lo scorso anno.

La polizia nazionale ha anche scoperto un magazzino per lo stoccaggio di droga nella zona di Santa Martha 1, a sud di Guayaquil. Sono stati trovati 150 pacchetti di cocaina, oltre a un drone, due pistole, tre inibitori del segnale, munizioni, pistole e bilance. Un cittadino ecuadoriano è stato arrestato.

L'Ecuador si trova geograficamente tra la Colombia e il Perù. Oggi, tuttavia, la produzione in Colombia e Perù è residuale nella regione, secondo l'International Consortium on Drug Policy (IDPC). La produzione in Messico e Guatemala è aumentata negli ultimi anni e guida le cifre regionali.

L'Ecuador deve affrontare un massiccio traffico di droga e violenze legate alla droga. Il Paese ha chiuso lo scorso anno con un bilancio delle vittime di 14 ogni 100.000 abitanti, quasi il doppio rispetto al 2020.

