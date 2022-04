John Milton Rodriguez ha definito Gustavo Petro «ipocrita» e gli ha chiesto di dimettersi dalla sua candidatura

Colombian right-wing presidential candidate John Milton Rodriguez, of the Colombia Justa Libres (Free Fair Colombia) party, speaks during a presidential debate at the Externado University in Bogota, Colombia March 29, 2022. REUTERS/Luisa Gonzalez





Il candidato alla presidenza del partito colombiano Justa Libres, John Milton Rodriguez, ha chiesto al collega aspirante capo di Stato Gustavo Petro di rinunciare alla sua pretesa governativa a causa degli scandali in cui è stato coinvolto nei giorni scorsi. È stato interrogato non solo per la sua proposta di un «perdono sociale» e per la visita di suo fratello, Juan Fernando, al carcere di La Picota, ma anche perché ha accettato politici come Piedad Córdoba, Roy Barreras e Armando Benedetti nella sua campagna elettorale.

«Vincere comunque sfigura chiunque. Signor Gustavo Petro, ha comunque iniziato questa folle corsa alla vittoria invitando nel suo gruppo rinomati praticanti della promiscuità politica in Colombia come il signor Roy Barreras, il signor Armando Benedetti, la signora Piedad Córdoba, tra gli altri», ha detto Rodríguez che, dopo queste accuse, si è riferito a Petro come a ipocrita.

«In conclusione, hai finito per essere un ipocrita con i tuoi stessi seguaci, la tua candidatura, quindi, è insostenibile, perché il popolo colombiano è rispettato, si dimette immediatamente», ha aggiunto Rodríguez tra le sue affermazioni all'ex sindaco di Bogotà. Rodríguez non è stato l'unico a scagliarsi contro Gustavo Petro, al contrario, è stato raggiunto da Enrique Gómez, del movimento di salvezza nazionale. Il politico, come il suo coetaneo, ritiene che Petro debba allontanarsi dalla corsa per la presidenza colombiana.

«Questo non è un errore, è qualcosa di premeditato e fa parte di una corruzione. Se questo fosse successo con me o con un altro candidato, saremmo bruciati in Plaza de Bolivar. Ricordiamo l'episodio con l'argento nelle borse, l'ha accettato e questo è molto grave», ha detto, da parte sua. «Quello che è successo a La Picota con il Moreno (Ivan e Samuel) non dovrebbe avere alcun tipo di perdono sociale. I petristi dovrebbero essere in grado di riconoscere che la campagna condotta dal Signore dei Bolsas non soddisfa il morale minimo per la posizione in cui sta correndo», ha aggiunto Enrique Gómez sul suo account Twitter.

«Il Petro è una razza corrotta, non puoi dimenticare: camion della spazzatura, fondazioni fantasma, macchina tapahuecos, il pedone della Settima Razza. Come sarà quel gabinetto da gentiluomo? Cosa daranno ai Morenos? È la grotta di Ali Baba (...) Non possiamo permettere a Petro di scuotere la questione: lo hanno colto in flagrante, comprando voti dai capi condannati per corruzione. Vuole il potere ad ogni costo», ha proseguito Enrique Gomez.

La mattina di questo lunedì 18 aprile, per W Radio, Franklin Germán Chaparro, ex sindaco di Villavicencio, condannato a 39 anni di carcere per l'omicidio del suo predecessore Omar López Robayo, ha spiegato che era «falso di ogni falsità» che il fratello di Gustavo Petro fosse andato al carcere di La Picota per offrire una pena tagli o riforme. Al contrario, dice il detenuto, Juan Fernando Petro si è recato in quella prigione come ospite per parlare di diritto umanitario e che, sebbene si sia parlato di pace e riconciliazione, non si è mai parlato di ciò che viene denunciato.

«L'avevano già sentito nelle carceri e mi hanno chiesto cosa significasse il concetto di perdono sociale. Questo faceva parte della conversazione e il fulcro centrale della conversazione sui diritti umani. E naturalmente, questo è un argomento che li interessa, perché le due parole significano una seconda possibilità, di riconciliazione pacifica tra tutti i colombiani. Questo è l'argomento, Gustavo ne parlerà in modo più ampio», ha dichiarato Juan Fernando Petro in un'intervista alla rivista Semana.





