Gli Stati Uniti hanno criticato il regime cinese per non aver condannato la «brutale» invasione dell'Ucraina da parte della Russia

Gli Stati Uniti hanno criticato lunedì che il regime cinese non ha ancora condannato la «brutale» invasione dell'Ucraina da parte della Russia e ha messo in dubbio che alcune alte accuse cinesi ripetano «la propaganda emanata dal Cremlino».

Lo ha affermato in una conferenza stampa il portavoce del Dipartimento di Stato Ned Price, parlando della posizione di Pechino, alleata di Mosca.

«Non solo non abbiamo visto la Cina condannare, come dovrebbe fare ogni paese, la brutalità che le forze russe stanno usando in Ucraina contro il popolo ucraino», ha detto Price.

«Infatti», ha detto, «abbiamo sentito alcuni alti funzionari in Cina pappagallare parte della propaganda più pericolosa che sia emanata dal Cremlino».

Gli Stati Uniti hanno ripetutamente avvertito la Cina delle conseguenze della sua offerta di sostegno militare o economico alla Russia e hanno esortato il gigante asiatico a svolgere un ruolo più attivo nel frenare l'invasione militare russa di due mesi dell'Ucraina.

Il portavoce Usa ha sottolineato che «è un momento» in cui «ogni paese responsabile» ha «l'obbligo di chiarire dove si posiziona su questioni in cui le sfumature non si adattano», come «il massacro di civili e le violazioni gratuite dei diritti umani» da parte delle forze russe in Ucraina.

La scorsa settimana, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha informato il suo omologo ucraino Volodymir Zelensky che avrebbe inviato un ulteriore pacchetto di assistenza militare da 800 milioni di dollari, con più armi letali, per trattare con la Russia in la nuova fase dell'invasione più incentrata sul Donbas nell'Ucraina orientale.

Da parte loro, mercoledì scorso gli Stati Uniti hanno avvertito che non rimarranno «indifferenti» ai paesi che minano le sanzioni economiche imposte alla Russia dalla sua invasione dell'Ucraina e considerano un errore che ci sia chi vuole liberarsi della situazione. Secondo il segretario al Tesoro Janet Yellen, il regime cinese si vanta da tempo di rispettare i «sacrosanti» principi di sovranità e integrità territoriale, ma con il suo compiacimento nei confronti della Russia rischia che la comunità internazionale non rispetti più i suoi appelli a questi principi nel futuro.

«Qualunque siano le strategie e gli obiettivi geopolitici della Cina, non vediamo alcuna possibile interpretazione benigna dell'invasione russa o delle sue conseguenze per l'ordine internazionale», ha detto.

Secondo gli ultimi dati compilati dall'Onu, sono già stati confermati 2.072 civili uccisi nella guerra in Ucraina, di cui 169 bambini; mentre più di 4,2 milioni di persone sono fuggite per cercare rifugio nei paesi vicini.

Settimane fa, il ministro degli Esteri ucraino Dmitro Kuleba ha chiesto al suo omologo cinese, Wang Yi, che il Paese asiatico gioca un ruolo importante ruolo nel raggiungimento di un cessate il fuoco con la Russia e ha dichiarato che l'Ucraina spera di raggiungere la pace e diventare «la porta d'accesso all'Europa».

Il dialogo tra i due è avvenuto appena tre giorni dopo che Cina e Unione Europea (UE) hanno tenuto un vertice telematico in cui Bruxelles ha chiesto a Pechino di abbandonare la sua «equidistanza» alla guerra in Ucraina e usare la sua influenza sulla Russia per fermare l'aggressione. «Tutto ciò che la Cina vuole è la pace in Ucraina», ha assicurato Kuleba al capo della diplomazia del colosso asiatico, secondo l'agenzia di stampa ufficiale Xinhua.

Fin dall'inizio del conflitto, la Cina ha mantenuto una posizione ambigua in cui ha chiesto il rispetto dell'integrità territoriale di tutti i paesi e in cui ha evitato di usare la parola «invasione» per riferirsi all'offensiva russa, pur ribadendo la sua opposizione alle sanzioni contro Mosca.

Secondo Xinhua, il ministro degli Esteri ucraino ha informato Wang della situazione, ha affermato che il suo paese vuole mantenere la comunicazione con la Cina e spera che continuerà a svolgere un ruolo importante nel raggiungimento di un cessate il fuoco.

La Cina è «un grande Paese che svolge un ruolo chiave e attivo nella salvaguardia della pace», ha detto Kuleba, che ha anche ringraziato gli aiuti umanitari inviati da Pechino e ha insistito sul fatto che Kiev vuole trovare una soluzione duratura attraverso il dialogo con la Russia ed è «pronta a diventare la porta d'accesso all'Europa».

