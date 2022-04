Gli Stati Uniti e i loro alleati vogliono aumentare la pressione economica sulla Russia

FOTO DE ARCHIVO: Gente pasando por delante de la sede del Banco Central en Moscú, Rusia, 11 de febrero de 2019. REUTERS/Maxim Shemetov

Il segretario al Tesoro Usa Janet Yellen, che rappresenta gli Stati Uniti questa settimana alla riunione dei ministri delle Finanze del G20, boicotterà alcune delle riunioni se la Russia vi parteciperà, ha riferito lunedì un alto funzionario nel suo portafoglio.

Yellen prevede di partecipare, tuttavia, alla riunione inaugurale del G20, dedicata all'economia globale.

L'incontro riunirà virtualmente, mercoledì, i ministri delle finanze e i banchieri centrali di questi paesi, di cui la Russia fa parte.

Gli Stati Uniti non vogliono che la presenza di funzionari russi nel G20 impedisca il lavoro del gruppo, ha detto il funzionario, che ha sottolineato che questo incontro non può essere un incontro come gli altri per la Russia.

Il ministro delle Finanze russo parteciperà virtualmente ad alcune sessioni, ha aggiunto.

Diversi paesi del G7 potrebbero lasciare la riunione del G20 quando parlerà la Russia, ha riferito venerdì il Ministero dell'Economia Francia.

Inoltre, gli Stati Uniti ei suoi alleati «continueranno i loro sforzi» per aumentare la pressione economica sulla Russia, ha avvertito il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti in una nota. Un funzionario del ministero ha dichiarato che prenderanno di mira coloro che cercano di eludere le sanzioni contro Mosca.

Il segretario al Tesoro degli Stati Uniti incontrerà il primo ministro ucraino Denys Shmyhal, ma nessuna data è stata annunciata.

Janet Yellen terrà anche una conferenza stampa giovedì alle 11:00 (15:00 GMT).

Il Segretario del Tesoro «rafforzerà l'impegno dell'America per il multilateralismo e promuoverà le priorità politiche degli Stati Uniti per una ripresa economica inclusiva», ha detto il Tesoro nella sua dichiarazione.

I temi principali di Washington includono anche la tassazione digitale globale, la lotta al riscaldamento globale e «la crescente crisi globale della sicurezza alimentare derivante dalla guerra brutale e illegale della Russia contro l'Ucraina».

Il G20 Finance si terrà mercoledì, nella settimana delle riunioni primaverili del FMI e della Banca mondiale, per le quali si prevede che piccole delegazioni di paesi si terranno a Washington mentre le conferenze stampa saranno solo virtuali.

La conferenza stampa del G20 si svolgerà mercoledì alle 15h30 (19h30 GMT).

I paesi occidentali vogliono escludere la Russia dal G20. Ma l'Indonesia, che quest'anno presiede il gruppo, vuole rimanere «imparziale».

Il G20 è composto da Stati Uniti, Unione Europea, Cina, Regno Unito, Francia, Italia, Russia, Giappone, Corea del Sud, Germania, Canada, Brasile, Messico, Argentina, India, Australia, Arabia Saudita, Indonesia, Sudafrica e Turchia.

