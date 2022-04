Familiari, calciatori, club e leghe di tutto il mondo hanno mostrato il loro sostegno a Cristiano Ronaldo per la morte di uno dei gemelli che aspettava con Georgina Rodríguez

FOTO DE ARCHIVO: Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez posan en una alfombra roja a su llegada a los MTV Europe Music Awards 2019 en el Palacio de Congresos y Exposiciones FIBES en Sevilla, España. 3 de noviembre de 2019. REUTERS/Jon Nazca

Questo lunedì, Cristiano Ronaldo e la sua compagna Georgina Rodríguez hanno diffuso la triste notizia della morte di uno dei gemelli che stavano aspettando. «È con profonda tristezza che dobbiamo annunciare che il nostro piccolo figlio è morto», ha detto la coppia in una dichiarazione congiunta condivisa sui social media. «È il dolore più grande che un genitore possa provare».

La stella del calcio portoghese e il suo compagno spagnolo di origine argentina avevano annunciato nell'ottobre dello scorso anno che aspettavano due gemelli. «Solo la nascita della nostra ragazza ci dà la forza di vivere questo momento con una certa speranza e felicità... Tesoro, tu sei il nostro angelo. Ti ameremo per sempre», hanno detto.

A loro volta, Cristiano e Georgina hanno chiesto la privacy in questo momento difficile, ma non prima di aver ringraziato medici e infermieri per la loro cura e supporto. Il cinque volte vincitore del Pallone d'Oro, 37 anni, è il padre di quattro figli, tre dei quali nati dalla maternità surrogata prima di incontrare il loro attuale partner.

Ronaldo è tornato al Manchester United lo scorso anno dopo aver vinto più trofei con Real Madrid e Juventus. Naturalmente, centinaia di messaggi di sostegno alla famiglia sono stati visti sui social media. Amici, calciatori e compagni di squadra, squadre di calcio e principali campionati del mondo, tra gli altri, hanno inviato le loro condoglianze alla coppia.

Il Real Madrid, ad esempio, il cast spagnolo in cui brillava il portoghese ha condiviso una dichiarazione ufficiale sul suo sito ufficiale che recita:

«Il Real Madrid C.F., il suo presidente e il suo Consiglio di amministrazione sono profondamente dispiaciuti per la morte di uno dei bambini che stavano aspettando il nostro amato Cristiano Ronaldo e la sua compagna, Georgina Rodríguez.

Il Real Madrid si unisce al dolore di tutta la famiglia e vuole mostrare loro tutto il nostro amore e affetto».

I messaggi di condoglianze a Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez per la morte di uno dei gemelli che la coppia si aspettava:

