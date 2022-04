Consulenza sanitaria nelle scuole: professionisti di tre province spiegano come li implementano e quali risultati hanno ottenuto

«Che cos'è lo sperma?».

— «Che cosa sono le mestruazioni?».

— «Come faccio a non rimanere incinta?»

Coloro che sollevano questi dubbi con vergogna e quasi sussurrando sono gli studenti delle scuole superiori. Coloro che li ascoltano, dopo aver acquisito la fiducia necessaria per far emergere queste domande, sono professionisti che compongono la consulenza sanitaria completa in quelle scuole.

Nel tempo, quando si rafforza il rapporto con il consulente, «gli adolescenti sono incoraggiati a raccontare i problemi di salute mentale che soffrono o situazioni di violenza o abusi domestici», afferma Lara Álvarez, psicologa che lavora in tre scuole del comune di Charata, nella provincia di Chaco.

La consulenza sanitaria completa nelle scuole secondarie (ASIE) è stata progettata nel 2015 dal Ministero Nazionale della Salute, come risposta alla mancanza di consultazione di ragazzi e ragazze sulla loro salute. Le scuole erano lo spazio per andare a cercarli e garantire loro l'accesso ai loro diritti.

Las asesoras chaqueñas enseñan cómo los y las adolescentes pueden cuidar su salud a través de juegos. (Imagen: gentileza Fiorella Mocca)

Quindi, in coordinamento con il Ministero dell'Istruzione della Nazione, ha iniziato a essere proposto per l'attuazione in diverse province e scuole. Da tre anni la proposta fa parte del Piano Nazionale per la Prevenzione della Gravidanza Involontaria nell'Adolescenza, meglio conosciuto con il suo acronimo ENIA, che opera in 36 dipartimenti in 12 province. In questo quadro, la consulenza è stata implementata in alcune scuole di Chaco e Jujuy, sebbene affrontino molte altre questioni oltre alla prevenzione delle gravidanze involontarie.

Nel frattempo, Neuquén, che non fa parte del piano perché non è tra le giurisdizioni con i più alti tassi di gravidanza adolescenziale, che sono quelle con la presenza del piano ENIA, ha sviluppato i consigli sanitari completi per gli adolescenti. È iniziato circa 20 anni fa non come sono ora conosciuti ma come uno spazio in un ospedale, come molte altre cliniche sanitarie per adolescenti nel paese; poi è stato spostato verso lo spazio dove si poteva andare alla ricerca di adolescenti: le scuole. Oggi ci sono 54 scuole superiori con consulenza.

In breve, al di là del nome e del quadro in cui sono implementati, i servizi di consulenza o consulenza sono spazi all'interno delle scuole secondarie progettati per consentire agli studenti di consultare qualsiasi disagio fisico o emotivo che provano o porre domande che possono avere sulla loro salute generale. Con professionisti preparati a guidarli e, se necessario, indirizzarli a uno specialista che li ascolta e fornisce loro informazioni.

In questi spazi «la salute viene affrontata in modo ampio, non solo dai disturbi fisici o dall'angoscia, ma anche al fine di garantire il pieno utilizzo e il godimento della loro scuola secondaria», spiega Dora Niedzwiecki. È insegnante, psicologa, master e dottore in Scienze Sociali, e ha pubblicato — insieme a Camila Ríos Fernández — il libro I contenuti dell'ESI in azione (Publishing Place).

I consulenti sono professionisti della salute o professionisti del lavoro sociale formati per offrire ascolto e supporto interdisciplinari.

L'impatto di questi spazi sulla vita di ragazzi e ragazze è travolgente. Nel 2018, quando la consulenza ha iniziato a essere implementata in Charata, «in ciascuna delle scuole superiori in cui ho lavorato c'erano 4 o 5 studentesse incinte. Oggi c'è solo una delle tre scuole», afferma Álvarez. È consulente presso la High School No. 23 e Special No. 19 che operano in città, e presso la High School No. 171 che si trova nella zona rurale di Tres Estacas, a 60 chilometri da Charata.

Estudiantes de la secundaria rural N.° 2 de La Almona, Jujuy, participan de una actividad de la asesoría de salud integral. (Imagen: gentileza Mariela Ríos)

Nel caso di Jujuy, «da quando la consulenza è stata implementata nel 2019, le gravidanze adolescenziali sono aumentate dal 19% all'8% nella provincia», afferma Mariela Ríos, consulente sanitario presso il liceo rurale n. 2, a La Alona, una piccola città vicino al capoluogo di provincia.

Inoltre, gli effetti della pandemia su ragazzi e ragazze hanno trovato un canale in questi spazi. «Quest'anno, il primo giorno in cui sono andato a scuola, su sei studenti che sono venuti a parlare con me, uno voleva conoscere le loro mestruazioni e le informazioni di base sul funzionamento del corpo femminile, e cinque hanno sollevato sentimenti di angoscia e sofferenza, problemi con i loro padri, madri, sorelle legati alla vita in isolamento nel contesto della pandemia», afferma Paula Giraudo, consigliera presso il Centro provinciale per l'istruzione secondaria 55, nella città di Plottier, Neuquén. È assistente sociale ed è temporaneamente responsabile della Direzione degli adolescenti del Ministero della Salute di Neuquén.

Come funziona una scuola a Jujuy

Ogni 15 giorni, Rios assegna due ore per arrivare alla scuola frequentata da 12 studenti. Si prendono due autobus e si percorre un chilometro e mezzo lungo un sentiero che di solito viene tagliato quando il torrente che lo attraversa trabocca. «Devi pianificare e indossare vestiti e scarpe per cambiarti se sai che pioverà. Ricordiamo sempre ai bambini, perché vengono anche loro a piedi», dice Ríos.

Quando arriva, alle 13, i ragazzi e le ragazze stanno finendo il pranzo. «Prendo sempre un frutto per condividere quel tempo con loro e quindi impegnarmi in conversazioni informali che generano legami di fiducia, che mi permettono di vedere come stanno», afferma il consulente.

Ríos li informa anche dei giorni in cui il medico generico e il nutrizionista visiteranno la scuola e si articoleranno con l'operatore sanitario - un'infermiera che si occupa della sala sanitaria su base permanente - a cui possono rivolgersi per contraccezione o altri farmaci o per emergenze.

«Quando i bambini hanno preoccupazioni, vogliono informazioni o hanno bisogno di contraccezione, di solito chiedono il permesso di andare in bagno durante le lezioni, quando gli altri non li vedono, e vanno a prendermi. A volte, mi propongono come gruppo di giocare a un gioco con cui lavorare con metodi contraccettivi o infezioni a trasmissione sessuale», afferma Ríos.

En una escuela de Jujuy, la asesora de salud Mariela Ríos explica a sus estudiantes cómo hacer un campo de látex con el que protegerse de las enfermedades de transmisión sexual. (Imagen: gentileza Mariela Ríos)

Molti studenti non sono mai stati in ospedale e quando ne hanno bisogno, spesso ti chiedono di accompagnarli. Cerca di convincerli a trovare un altro adulto che sia il loro riferimento, in modo che acquisiscano autonomia, ma se non c'è nessuno, accompagna.

L'occhio vigile consente anche di rilevare le malattie. Rios dice: «Quando il medico chiede loro, non hanno mai fatto male a nulla. Ma di solito me lo dicono, perché si fidano di me. Quindi, avverto il medico quando ci viene a trovare: «Qualche giorno fa è caduta e le fa male il ginocchio», «Non dorme bene la notte»».

Anche gli studenti che stanno per finire il liceo le chiedono cosa studiare e come possono farlo. Rios cerca informazioni e fornisce indicazioni.

Durante la pandemia ha lavorato virtualmente, si è articolato con l'operatore sanitario e (soprattutto) ha ascoltato. Ricorda: «A volte mi chiamavano per salutarmi, per chiedermi cosa stavo facendo, mi cercavano per parlare delle loro emozioni, dei loro rapporti familiari, si fidavano di me che non riuscivano a connettersi con la scuola. Mi hanno anche chiesto come creare una videochiamata o come comunicare tra loro. Dato che non hanno internet, a volte mi chiedevano di chiamarli per evitare di sprecare dati».

Consulenza in Chaco

Vanina Ciucci è un'assistente sociale, Lara Álvarez è una psicologa e Fiorella Mocca è una nutrizionista. A loro volta, i tre sono consulenti sanitari e dal 2018 hanno formato un team interdisciplinare in Charata da cui accompagnano otto scuole secondarie urbane e rurali.

«Abbiamo iniziato seguendo i corsi e coordinando gli studenti per andare al centro sanitario dove ci sono servizi dentistici, pediatrici, di controllo del diabete e infermieristici. Poi, ci siamo articolati con l'ospedale in modo che le ragazze che volevano ottenere uno IUD o un impianto subdermico potessero accedervi. E durante la vaccinazione contro il COVID-19, ci siamo organizzati per vaccinarci nelle scuole «, afferma Ciucci.

Un equipo integrado por una nutricionista, una psicóloga y una trabajadora social asesora en salud integral a estudiantes de ocho escuelas rurales y urbanas de Charata, Chaco. (Imagen: gentileza Fiorella Mocca)

Il consulente sottolinea anche l'importanza di essere vicini a ragazzi e ragazze al momento giusto: «Molti adolescenti sono in grado di ottenere l'impianto ed è importante agire quando decidono, per essere vicini per garantire l'accesso. Se lasciamo passare quel momento, allora scelgono di non prendersi cura di se stessi. In generale, la cura ricade sulle ragazze, quindi insistiamo sulla doppia protezione: metodo contraccettivo più preservativo per prevenire le malattie a trasmissione sessuale».

Tra le principali difficoltà nell'attuazione di consulenze, i professionisti evidenziano la mancanza di uno spazio privato in alcuni stabilimenti. A volte c'è spazio solo per mettere un tavolino in un corridoio. «Nelle scuole rurali, se non ho spazio, vado in un cortile», dice Álvarez.

In questi spazi, ragazzi e ragazze «vogliono lavorare sull'educazione sessuale completa (ESI), sull'ambiente e sulla salute mentale perché gli insegnanti non sono ancora incoraggiati a parlare di questi problemi», afferma Mocca.

A loro volta, i professionisti concordano sul fatto che il contesto della pandemia ha aperto la possibilità di connettersi virtualmente e questo ha ampliato l'arrivo delle consulenze. «Molti ragazzi e ragazze che hanno finito la scuola e lavorano nelle attività rurali continuano a contattarci virtualmente o a chiamarci al telefono quando hanno bisogno di turni medici, ricevono un impianto sottocutaneo o perché si sono dimenticati di prendere la pillola anticoncezionale», afferma Mocca.

La virtualità consente anche agli studenti che non osano raccontare di persona situazioni di violenza domestica o angoscia di iniziare a farlo attraverso i messaggi di WhatsApp.

I consigli di Neuquén

Giraudo sottolinea che, a Neuquén, la consulenza sanitaria completa per adolescenti funziona secondo determinati precetti (condivisi dagli avvisi Chaco e Jujuy): «La consultazione è volontaria e la riservatezza è garantita. Diciamo sempre ai bambini che se i loro genitori, insegnanti o precettori ci chiedono cosa parliamo con loro, non possiamo segnalare nulla».

A volte sono gli insegnanti «a confondere il ruolo della consulenza», afferma Giraudo. E spiega: «Ci chiedono di parlare con un ragazzo perché è omosessuale, perché indossa una sciarpa verde, perché si tinge i capelli. Abbiamo spiegato loro che questo ragazzo non ha nulla a che fare con la consulenza, che se viene molestato, deve fare interventi di gruppo e per questo ci sono tre consulenti pedagogici che lavorano molto bene».

También las consejerías de Neuquén se apoyan en juegos para asesorar sobre temas de salud a las y los adolescentes. (Imagen: gentileza Paula Giraudo)

Gli uffici di consulenza affrontano le questioni proposte dai giovani, legate alla loro salute generale: progetto di vita, sessualità e affetto, cibo e nutrizione, pratica fisica, tabacco, consumo di alcol e droghe, prevenzione di lesioni da cause esterne e infezioni a trasmissione sessuale, tra gli altri.

«Per i settori popolari, la scuola è l'ultima istituzione pubblica su cui calpestano», sottolinea il capo della Direzione per gli adolescenti del governo provinciale. Ecco perché il lavoro di questi consigli è così importante: fornire informazioni tempestive e pertinenti in termini semplici, fare riferimento ai servizi sanitari che esistono nel territorio ogni volta che le persone ne hanno bisogno e supportarli in modo che possano riflettere sulle loro pratiche. Promuove anche il processo decisionale autonomo e la cura di sé e facilita l'empowerment degli adolescenti a vivere una vita sana ed esercitare i loro diritti.

In questo contesto, i disturbi alimentari nei ragazzi e nelle ragazze «sono un problema che richiede medici qualificati che mancano nella provincia», afferma Giraudo.

I servizi di consulenza, che operano di persona una volta alla settimana per quattro ore in ogni scuola e tengono aperti i canali virtuali per chi li preferisce, sono una delle tre tappe del progetto Neuquén volto a migliorare la salute generale degli adolescenti. Esistono anche cliniche sanitarie complete differenziate che operano in tutta la provincia e, dal 2015, la formazione di promotori della salute degli adolescenti in modo che il messaggio sia tra pari. «Sono quelli che svolgono workshop o fanno interventi nelle scuole», afferma Giraudo.

Conoscendo i loro diritti e imparando a esercitarli e rivendicarli, continua il regista, «i ragazzi diventano molto assertivi nei loro interventi. Ad esempio, in alcune scuole hanno iniziato a chiedere che le mense offrissero cibo adatto agli studenti celiaci o per accompagnare coloro che non sono incoraggiati a consultarci per un aborto o che hanno problemi alimentari».

Quando ciò è iniziato, «insegnanti e precettori sono venuti da noi per chiedere aiuto perché non sapevano come lavorare «con bambini che conoscevano i loro diritti». Abbiamo anche lavorato con loro su cosa potevano fare quando hanno visto un bambino tagliarsi, quando fumava o beveva poco prima di entrare a scuola. Abbiamo lavorato, ad esempio, per far capire loro che questi ragazzi chiedevano aiuto», racconta Giraudo.

Molte scuole secondarie non dispongono ancora di una consulenza sanitaria completa per gli adolescenti nonostante sia «un modo per garantire l'accesso ai diritti protetti dalla nostra Costituzione nazionale», afferma Niedzwiecki.

Per questo motivo, insiste: «Devi sapere che nelle scuole c'è il germe per raggiungerlo. Forse, nel portiere che genera dall'empatia con gli adolescenti quel rapporto di fiducia indispensabile perché possano dire cosa sta succedendo loro, cosa provano, consultarsi su qualcosa che li preoccupa. E questo apre la possibilità che gli adulti possano accompagnare, guidare senza indicare cosa fare, rispettando le loro decisioni con informazioni adeguate a destra».

___

Questa nota fa parte della piattaforma Solutions for Latin America, un'alleanza tra INFOBAE e RED/ACTION.