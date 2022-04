Yolanda Martinez è scomparsa dopo essere andata a cercare lavoro a Nuevo Leon

Yolanda Martinez, 26 anni, è scomparsa dal 31 marzo dopo essere stata vista l'ultima volta nella colonia Constituyentes de Querétaro a San Nicolás, Nuevo León.

Secondo le dichiarazioni di suo padre, Gerardo Martínez, l'ultima cosa che si sapeva delle attività di Yolanada era che rimaneva a dormire a casa di sua nonna a San Nicolás e da lì andò a cercare lavoro.

Suo padre ha affermato che Yolanda era interessata a una domanda di lavoro, ma ha detto di non sapere se l'azienda fosse situata nella regione di San Nicolás o fosse situata in un'altra regione.

Tuttavia, un nuovo indizio su Yolanada è andato in onda quando, con l'aiuto di familiari e conoscenti, hanno trovato un video in cui è stata sorpresa a camminare per strada.

In questo video puoi vedere la figura di Yolanda che cammina alle 11:00 del mattino per le strade della colonia Constituyentes de Querétaro. Tuttavia, non si sa ancora dove sia andato o cosa sia successo dopo questo evento.

Yolanda buscaba un trabajo (foto: Captura de pantalla)

Il modulo di ricerca specifica che la giovane donna, al momento della sua scomparsa, indossava una camicetta a righe nere, pantaloni di jeans neri e scarpe da ginnastica.

Gerardo Martínez, attraverso un video di Cittadini a sostegno dei diritti umani, AC (CADHAC), ha detto che voleva che «prendessero sul serio la mia ricerca, mi prendessero sul serio e fossero seguiti, aspettando che lei ritorni».

Anche la sorella di Yolanda ha espresso il suo malcontento e la sua indignazione nei confronti delle autorità perché, pur avendo l'alta tecnologia e le risorse necessarie per effettuare la ricerca, è stata lei a trovare due video senza l'aiuto del governo dell'entità.

«Non è possibile che una persona senza auto, senza un cellulare molto moderno solo con il cuore di mia sorella, stia cercando prove che avrebbero potuto provenire da mia sorella (...) e da te tanta tecnologia, auto di lusso con tutte le palle porcellino che hanno così tante telecamere di sicurezza (...) non riesci a trovare nulla» ha scritto la sorella di Yolanda.

E il fatto è che lo stato di Nuevo León sta vivendo momenti difficili a causa di una serie di sparizioni di donne all'interno dell'entità, poiché nel solo primo trimestre del 2022 sono stati emessi almeno 18 avvisi per la scomparsa di giovani nell'entità, compresi i minori tra i 12 ei 15 anni di età, di cui siamo stati in grado di individuare almeno 10.

Los casos de desaparición en Nuevo León han indignado a la sociedad (Fotos: Instagram / @debanhi.escobar // Twitter/@barbsmakeupac)

Di questi, hanno subito due casi: quello di María Fernanda Contreras Ruiz e quello di Debanhi Susana Escobar Bazaldua.

María Fernanda, 27 anni, laureata al Tecnológico de Monterrey, è stata dichiarata scomparsa il 3 aprile nel quartiere di La Alhambra, Monterrey, quando dopo essersi incontrata con gli amici ha detto alla sua famiglia che si sarebbe fermata da Apodaca per accompagnare un presunto amico che voleva comprare un'auto. Dopo di che, non si sapeva nulla della sua posizione.

Sfortunatamente, entro il 7 aprile, il suo corpo è stato trovato quando elementi della Procura di Stato sono entrati in una casa nella stessa zona che la famiglia aveva già segnalato, trovando il corpo senza vita di María Fernanda con gravi colpi alla testa.

Nel caso di Debanhi Escobar, è scomparsa dal 9 aprile dopo aver partecipato a una festa con un gruppo di amici nel comune di Escobedo a Nuevo León.

Finora si sa poco dell'indagine che la FGE ha condotto, nonostante il padre abbia detto che il governatore regionale, Samuel García, ha tenuto d'occhio i suoi progressi.

