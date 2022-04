Video: «Sì, ma se mi tengono», la risposta di Mateo Carvajal alla domanda sul suo matrimonio

Mateo Carvajal è diventato noto dopo la sua partecipazione alla sfida «Super Human» tenutasi a Cap Cana nel 2017, dove ha vinto sia il reality show che il cuore della conduttrice di quella versione, Melina Ramírez. Tuttavia, la relazione della coppia si è conclusa nel 2019 poco dopo aver dato alla luce il figlio che avevano chiamato Salvador.

La paisa risveglia i commenti sui social network a causa del suo aspetto fisico che colpisce molto alcune donne, tuttavia sono altre che lo criticano per il numero di tatuaggi che ha sul suo corpo e per l'educazione che dà al suo primogenito, dimostrando che l'amore che prova per il bambino è incomparabile e incalcolabile.

Due anni dopo aver terminato la sua relazione con Melina Ramírez, l'atleta ha confermato la sua relazione con Stephanie Ruíz il 26 ottobre 2021, in quel momento ha cercato di tenere nascosta la sua relazione ai media, ma diversi post condivisi sui suoi social network hanno rivelato il suo nuovo amore con la donna d'affari.

Il 23 febbraio è stato confermato che la coppia era finita, tuttavia, questo è durato poco e hanno deciso di darsi una nuova possibilità.

In un giro di «domande e risposte», il modello di fitness ha risolto alcune preoccupazioni dei suoi follower, tra i quali gli hanno posto la domanda se avesse pensato di sposare il suo nuovo partner, a cui ha risposto che lo avrebbe fatto a una condizione.

«Se hanno intenzione di tenermi, sì, altrimenti no», ha detto l'influencer attraverso i suoi 'InstaStories'.

Un'altra risposta a cui ha risposto è stata su come Salvador va d'accordo con Stephanie Ruiz, una domanda che è ripetitiva nelle interazioni con i suoi seguaci e molto entusiasta ha risposto:

«È solo che il ragazzo magro è più civettuolo, la vede, la bacia e la guarda, ma beh, poniamo certi limiti e diamo ai papà il posto dei papà», ha rivelato il generatore di contenuti.

Ecco le risposte di Mateo Carvajal :

L'influencer ha posto una condizione per potersi sposare

Le reazioni sono apparse presto sui social network, poiché il portale di intrattenimento «Rechismes» è stato responsabile della replica di ciò che è stato espresso dalla paisa, una pubblicazione che supera già le 240.000 visualizzazioni e ha raccolto più di 6.000 Mi piace, oltre a centinaia di commenti che hanno suscitato beffa perché considera che non ne ha bisogno e contrariamente a quanto penserebbe, gli piace che gli vengano poste questo tipo di domande perché le trova il lato divertente.

Altri commenti sono: «ahahah pensi che Mateo abbia bisogno di te per tenerlo, è ovvio che non vuole sposarsi e tu stai soffrendo»; «gli piacciono tutte le domande, segue la corda per uscire dalle scatole»; «il ragazzo sa come accendere Doña Martha e Doña Amparo»; «non tardano è quello di lascia che quelle vecchie camanduleras gli diano la verga»; «almeno è sincero e non come gli altri»; tra gli altri.

Nell'agosto 2021, la paisa ha iniziato un'interazione sulle sue Instagram Stories intitolata «Cosa penso di...», in seguito, ha risposto al messaggio di un utente che diceva: «Che Salvador condivide con il fidanzato di sua madre».

Fu allora che l'atleta sottolineò di non avere problemi poiché aveva rispetto per suo figlio. «Qui finché tuo figlio viene trattato con rispetto, perché va tutto bene, e papà ce n'è solo uno, ma con quello non ho problemi».

CONTINUA A LEGGERE: