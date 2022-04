Universitario vs Alianza Lima: la vaccinazione nella spianata dello stadio Monumental sarà presente solo dalle 7 alle 11 del mattino per il calcio classico

14/09/2020 Campaña de vacunación contra la gripe en Perú, en el marco de la crisis sanitaria provocada por la COVID-19. POLITICA SUDAMÉRICA PERÚ LATINOAMÉRICA INTERNACIONAL MARIANA BAZO / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO

Attraverso una dichiarazione, la Social Security of Health (EsSalud), ha informato l'intera comunità che la vaccinazione della spianata dello stadio monumentale nel distretto di Ate cambierà i suoi orari di apertura questa domenica 17 aprile, per il Classico del calcio peruviano tra Universitario de Deportes e Alianza Lima.

L'entità statale ha specificato che l'attenzione al di fuori del Monumental Stadium si svolgerà dalle 7 alle 11 del mattino.

Nonostante questo leggero cambiamento, ha indicato che la vaccinazione riprenderà lunedì 18 aprile, il suo normale programma dalle 7 del mattino alle 7 di notte.

Sulla stessa linea, l'istituzione ha ricordato alla popolazione che la linea telefonica gratuita 107 è abilitata a rispondere a qualsiasi domanda riguardante i cambiamenti e il processo di vaccinazione in questo luogo.

LA VACCINAZIONE IN ALTRI STABILIMENTI MANTIENE I PROPRI ORARI

In precedenza, da EsSalud, hanno indicato che le vaccinazioni Playa Miller (Jesús María), San Isidro Labrador (Santa Anita), Plaza Norte (Independencia), Stadio municipale di Surquillo, Aljovín (Cercado de Lima), Centro sportivo San Borja e lo sport municipale di San Isidro Il complesso sarà presente domenica dalle 7 del mattino alle 7 di sera.

Vale la pena ricordare che nelle nove vaccinazioni la quarta dose del vaccino COVID-19 verrà applicata alle persone di età superiore ai 70 anni e ai pazienti immunosoppressi che hanno almeno 5 mesi dopo aver ricevuto la terza dose.

Per i bambini di età compresa tra 12 e 17 anni, saranno in grado di completare il loro programma di tre dosi, a seconda dei casi, mentre la popolazione di età pari o superiore a 18 anni può iniziare o completare la dose vaccinale.

Nello stesso contesto, Essalud ha informato la comunità che i bambini in età scolare, di età compresa tra 5 e 11 anni, potranno andare alle vaccinazioni per ricevere la prima o la seconda dose di vaccinazione, a seconda dei casi. Tutte le persone devono portare con sé la propria carta d'identità per effettuare la registrazione corrispondente.

PUNTI DI VACCINAZIONE PER LA COMUNITÀ GENERALE

Essalud ha informato la comunità su quali sono i punti per la vaccinazione contro il COVID-19. Per questo, ha presentato un elenco di centri che si stanno immunizzando durante le ore di funzionamento. Tra questi ci sono:

Jockey Plaza (Santiago de Surco), Villa El Salvador centro sportivo (VES), Campo de Marte (Jesús María), Huiracocha parco zonale (San Juan de Lurigancho), Sinchi Roca (Comas) parco zonale, Stadio comunale Ollantaytambo (Ate), stadio municipale Pachacutec (Chaclacayo) e stadio Chancas de Andahuaylas (Santa Anita).

Lima su:

IPD San Juan de Miraflores (San Juan de Miraflores), Stadio Luis Galvez Chipoco (Barranco) e al Jockey Plaza (Santiago de Surco), complesso sportivo Andrés Avelino Cáceres (Villa María del Triunfo), tra gli altri.

Lima nord:

Parco Mayta Capac (San Martín de Porres), Parco Zonale Sinchi Roca (Comas) e il Complesso Sportivo Puente Piedra (Puente Piedra), Plaza Norte (Independencia) e Università Cesar Vallejo (Los Olivos).

Circondato da Lima:

Campo de Mars (Jesús María), Videna (San Luis), Parco della zona Huiracocha (San Juan de Lurigancho) e presso l'Università Cesar Vallejo (San Juan de Lurigancho).

Lima orientale:

Stadio Municipale di Ollantaytambo (Ate), Stadio Chancas de Andahuaylas (Santa Anita), Stadio Pachacutec (Chaclacayo), Barbones Barracks (El Agustino), Parrocchia di San Andrés (Ate), Università Nazionale Agraria (La Molina), e altro ancora.

