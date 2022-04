Trovano un indizio che potrebbe aiutare a trovare Yolanda Martínez, una donna scomparsa da due settimane in NL

Yolanda Martínez, una donna di 26 anni e madre di un bambino sotto i 6 anni, è scomparsa il 31 marzo. È stata vista l'ultima volta nella colonia Constituyentes de Querétaro, a San Nicolás, Nuevo León, da quel giorno la sua famiglia ha cercato cartelli che potessero indicare dove si trovasse.

Secondo le dichiarazioni che il padre ha rilasciato ai media, l'ultima cosa che sapeva di sua figlia era che era rimasto a dormire a casa di sua nonna, e poi è andato a cercare lavoro.

Il padre ha indicato che una delle sue prime impressioni è che la giovane donna era andata a lasciare una domanda di lavoro a un'azienda nella zona di San Nicolás e Apodaca.

Il caso potrebbe avere un indizio che potrebbe aiutare a localizzarlo: con il supporto di parenti, conoscenti e persone che si sono unite alla ricerca, hanno ottenuto un video dalle telecamere di sicurezza nell'area in cui Yolanda è scomparsa, in cui la giovane donna viene vista camminare per strada intorno alle 11 del mattino.

«Ho un follow-up per ore perché ci sono alcuni video di dove lascia la casa di sua nonna e un vicino che ci ha dato la struttura, ci sono due scatti in cui esce», ha detto Martínez.

Il padre di Yolanda è alla costante ricerca di sua figlia da solo, andando in luoghi e percorsi possibili sulla strada che la ragazza scomparsa potrebbe aver preso.

Nuevo León è diventato uno degli stati con il maggior numero di donne scomparse negli ultimi giorni. Nelle ultime settimane, 22 donne sono state dichiarate scomparse.

Le autorità riferiscono anche che 10 di loro sono già state trovate senza vita, indicando che stanno continuando la ricerca di altre 12 donne.

Date le prospettive, il governatore dello stato, Samuel García, ha annunciato il 14 aprile che sarebbe stata concessa un'estensione del budget di 50 mdp per dare alle istituzioni una maggiore capacità di analisi della ricerca e coordinare tutto il protocollo che già esiste nella legge per la Commissione di ricerca.

Allo stesso tempo, ha aggiunto che il protocollo di Alba sarebbe stato implementato di fronte alla crescente ondata di sparizioni di donne registrate nell'entità.

Questo meccanismo per la ricerca immediata di donne e ragazze scomparse o non localizzate ha iniziato a funzionare nel 2012 a Ciudad Juárez, Chihuahua.

Allo stesso tempo, è stato creato un gruppo speciale per la ricerca e la cura dei femminicidi, che sarà a disposizione del pubblico e dell'ufficio del procuratore generale di giustizia di Nuevo León.

Va notato che nel solo primo trimestre del 2022 sono state emesse almeno 18 segnalazioni per la scomparsa di giovani nell'entità, un elenco che include minori tra i 12 e i 15 anni di età, di cui almeno 10 sono stati identificati.

Uno degli ultimi casi registrati è quello di Debanhi Escobar, in cui continuano a essere condotte indagini. Finora, è noto che venerdì 8 aprile, lo studente di giurisprudenza si è recato in una Quinta nel comune di Escobedo, situata vicino al PGR, con due amici, che sono tornati nelle loro case e hanno lasciato lì la giovane donna.

Secondo gli amici che hanno partecipato alla festa con la giovane donna, hanno lasciato prima la riunione e hanno ordinato un taxi con un «contatto fidato» per Debanhi, ha detto che il contatto funziona su piattaforme di viaggio, ma il lavoro che è stato fatto è stato fuori dalla piattaforma, con l'autista che è l'ultima persona ad avere contatti con lei.

