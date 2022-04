«Tomandante Iberdrola»: Noroña ha ricordato che le aziende private producono il 53% di CO2 in Messico

Gerardo Fernández Noroña, deputato federale del PT, ha condannato le prestazioni dei banchi dell'opposizione e, con dati recenti, ha ricordato che il discorso ambientale con cui intendono rifiutare la riforma elettrica AMLO è un errore e che ciò che vogliono veramente è difendere gli interessi di una manciata di imprenditori del settore energetico.

Durante il dibattito sulla riforma energetica nel palazzo legislativo di San Lázaro, Fernández Noroña è intervenuto e, dal podio, ha scosso l'opposizione. Durante la sua discussione, ha detto alle banche del PRI, PAN, PRD e MC che con tutti i soldi che ricevono dalle aziende non saranno in grado di fare bene politicamente parlando.

Quando ha iniziato la sua partecipazione, il segretario della Commissione Energia della Camera dei Deputati gli ha detto che fuori dal Palazzo legislativo c'è un tripudio di persone che difende l'iniziativa di AMLO, ma che non c'è nessuno che li difenda.

Noroña condenó la cercanía de Margarita Zavala, a través de Felipe Calderón, con Iberdrola (Foto: Cuartoscuro) Galo Cañas | Galo Cañas

Ha ricordato quanto accaduto con il presunto lobbista di Enel (società energetica italiana) e il deputato PRD, ha ricordato anche la vicinanza di Margarita Zavala a Iberdrola, in quanto suo marito ed ex presidente del Messico lavora come consulente di una filiale della società Spagnola.

A questo proposito, si riferiva a Felipe Calderón come «El Tomandante Iberdrola», questo in riferimento alla sua presunta dipsomania (alcolismo) e alla posizione che ricopriva nella società privata dopo la sua presidenza. Ha poi proceduto a condannare le prestazioni delle società private nel settore elettrico.

Hasta el momento, las privadas contaminan más que la CFE (Foto: Cuartoscuro)

«L'opposizione è un traditore autoconfessato», ha insistito e ha evidenziato due fatti concreti che contravvengono agli argomenti della banca Va por México riguardo al settore elettrico privato, poiché secondo il PRI-PAN-PRD, le aziende private producono energia pulita ea basso costo.

Tuttavia, fino ad oggi, questo non è vero, poiché in Messico, l'83% dell'energia prodotta da società private è prodotta da compagnie petrolifere e il 53% della CO2 prodotta nella repubblica è a carico di queste società, mentre la Federal Electricity Commission (CFE) produce il 16,76% della sua energia con impianti termoelettrici (energia basata su dighe idriche che non inquinano).

Come se ciò non bastasse, ha ricordato che le aziende obbediscono alle leggi del mercato, non all'interesse sociale, perché «in due anni di pandemia, le aziende private non ci hanno dato un kilowatt» alla rete elettrica nazionale, che continuano a venderlo. Va anche notato che dall'inizio della riforma energetica del mandato di sei anni di Enrique Peña Nieto, i costi di fornitura di questo servizio sono aumentati.

Desde que llegó AMLO al poder, el PRI no ha ganado ni una gubernatura (Foto: Cortesía PRI)

Infine, il sociologo dell'UAM ha assicurato che il popolo del Messico ricorderà il significato del voto dei legislatori dell'opposizione e che se raggiungessero la loro posizione contro la riforma dell'elettricità AMLO, ciò rappresenterebbe la fine della sua validità politica.

In questa prospettiva, ha sottolineato che «chi tradisce una volta, tradisce 100 volte» e che le aziende private sanno che, con ciò che ha concluso che dopo questo giorno, la presidenza del 2024 sarebbe stata consegnata alla coalizione Juntos Hacemos Historia (Morena, PT e PVEM). Per questo ha sottolineato che questa non è la fine dell'iniziativa di AMLO, ma la fine dei partiti di opposizione. A questo proposito, ha ricordato che né il PRI né il PRD sono stati in grado di vincere un'unica elezione popolare nei governatorati e che arriveranno al 2024 senza alcun governatore.

CONTINUA A LEGGERE: