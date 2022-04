Pedro Castillo: National Radio and Television Society critica l'atteggiamento del presidente nei confronti della stampa

Prima del ramo legislativo, La stampa peruviana era già il gruppo con cui l'allora candidato alla presidenza, Pedro Castillo, ha avuto un rapporto difficile che con il passare del tempo e diversi tentativi non è cambiato o migliorato molto. Il rifiuto più recente dell'atteggiamento del capo dello Stato nei confronti degli uomini e delle donne della stampa viene dalla stessa National Society of Radio and Television (SNRTV) che ha criticato la più recente richiesta di rettifica da parte di un giornalista presentata dallo stesso presidente.

«Il 12 aprile 2022, il presidente della repubblica, il signor Pedro Castillo Terrores, ha inviato una lettera notarile al direttore e conduttore del programma «Panorama», la signora Roxana Cueva Mejía, esortandola a rettificarsi su un evento di notizie che, sulla base delle prove corrispondenti, lo collegherebbe a un imprenditore che, in collaborazione con diverse aziende cinesi, ha vinto contratti milionari con l'attuale governo», si legge come la prima motivazione per la pubblicazione della lettera.

SNRTV assicura che questo fatto li obbliga a parlare di nuovo poiché si tratta di un grave attacco alla libertà di espressione e al diritto all'informazione in Perù che il capo dello stato minaccia una donna della stampa di denunciare penalmente se la rettifica richiesta non procede. Per l'entità che ha pubblicato la dichiarazione, Pedro Castillo e il suo governo sarebbero responsabili del contesto di crisi politica acuta e diffusa.

RAPPORTO COMPLICATO

«I continui attacchi e il tono conflittuale del presidente e del suo primo ministro contro la stampa indipendente. Questo viene avvertito quotidianamente, non solo di fronte al rifiuto sistematico del presidente e dei suoi ministri di rilasciare dichiarazioni alla stampa, ma ci sono anche abusi fisici contro i nostri giornalisti», si legge nella pubblicazione in merito ai maltrattamenti registrati dalle telecamere da parte del personale di sicurezza dello Stato.

«Gli eventi descritti costituiscono una situazione di assedio e attacco diretto alla libertà di espressione che dobbiamo difendere con i mezzi che forniscono uno stato di diritto nazionale e internazionale», afferma la National Society of Radio and Television nel documento pubblicato.

Una dichiarazione dell'ufficio del Mediatore è stata utilizzata anche per sostenere la posizione di SNRTV. Si tratta di un ufficio in cui si sottolinea il capo dello Stato che la lettera notarile inviata all'ospite di «Panorama» «viola l'articolo 2, paragrafo 4 della Costituzione, che stabilisce come diritti fondamentali le libertà di informazione e di espressione con qualsiasi mezzo di comunicazione sociale senza previa autorizzazione o censura o qualsiasi impedimento».

Va ricordato che durante i primi sei mesi di presidenza di Pedro Castillo, Pedro Castillo ha preferito non rilasciare interviste e ha limitato la sua partecipazione con la stampa di accompagnamento alle sue attività ufficiali. Non è stato fino al gennaio 2022 che è stato lanciato un primo ciclo di interviste; tuttavia, questo ha finito per danneggiare il presidente a causa di quanto fossero controversi questi incontri, la più discussa è stata la conversazione con il giornalista della CNN Fernando del Rincón in spagnolo.

SNRTV ha concluso la sua dichiarazione avvertendo che continueranno ad essere vigili e vigili «per denunciare gli atti di corruzione che possono essere subiti da qualsiasi funzionario pubblico, indipendentemente dalla loro posizione, potere che rappresentano o gruppo politico a cui appartengono». Finora, il presidente Pedro Castillo non ha annunciato un nuovo giro di interviste per commentare o rispondere a quanto accaduto dopo la crisi causata dall'aumento dei prezzi o dalle denunce di coloro che appartengono al suo ambiente più vicino.

